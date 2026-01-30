Міністерство юстиції України оголосило про спеціальний режим роботи сервісу онлайн-реєстрації шлюбів 14 лютого. Попри те, що цього року День святого Валентина припадає на суботу — традиційно неробочий день для цифрових офісів реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), — відомство вирішило зробити виняток для охочих одружитися дистанційно. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту 30 січня.
30 січня 2026, 12:16
Мін'юст відкриває цифрову реєстрацію шлюбу на День закоханих
300 слотів для онлайн-церемонії
У святкову суботу всі цифрові офіси працюватимуть у штатному режимі. Для пар, які бажають укласти шлюб саме в цей день за допомогою відеозв'язку, відкрито понад 300 місць для бронювання.
Алгоритм подачі заявки через державний застосунок «Дія» залишається незмінним:
- авторизуватися в застосунку;
- обрати бажану дату та час;
- подати заяву та отримати підтвердження.
Водночас у міністерстві уточнили, що звичайні відділи ДРАЦС (офлайн) 14 лютого також працюватимуть за звичним графіком, приймаючи пари особисто.
Пріоритет для військових
Окремі умови передбачені для військовослужбовців. Через спеціалізований застосунок «Армія+» захисники та захисниці мають можливість скористатися пріоритетною реєстрацією. Цей сервіс дозволяє забронювати дату та час проведення церемонії за пришвидшеною процедурою.
Джерело: Мінфін
