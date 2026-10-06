Путін дозволив UniCredit продати підрозділ у Росії

Глава росії володимир путін схвалив реорганізацію російського дочірнього підприємства італійського банку UniCredit і подальший продаж новоствореного підрозділу, як свідчить указ, опублікований у понеділок на сайті уряду росії. Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Реорганізація та продаж вимагали схвалення президента відповідно до російських обмежень щодо угод, пов'язаних з активами, що належать інвесторам із країн, які москва вважає «недружніми».

UniCredit довгий час був одним із найбільших західних банків у росії, поряд з австрійським Raiffeisen та угорським OTP, продовжуючи свою діяльність після вторгнення в Україну, незважаючи на тиск з боку європейських регуляторів виходу з ринку.

У травні банк повідомив, що уклав необов'язкову угоду про продаж частини свого російського банку «авторитетному приватному інвестору» з Об'єднаних Арабських Еміратів, залишивши за собою лише платіжний бізнес у росії.

Читайте: UniCredit виходить з Росії: італійський гігант продає частину російських активів інвестору з ОАЕ

У UniCredit зазначили, що розділять свій російський бізнес на дві частини і збережуть повне право власності на підрозділ, який займається платіжними операціями, тоді як невідомий покупець з ОАЕ придбає решту. Сума угоди не розголошувалась.

UniCredit тоді заявив, що розраховує завершити операцію у першому півріччі 2027 року за умови отримання відповідних дозволів.

Intesa Sanpaolo, другий італійський банк, який працює в росії, хоч і тільки в корпоративному сегменті, у вересні 2023 року отримав аналогічний указ Путіна, але ще не розірвав зв'язку з росією.

Центральний банк росії має дати зелене світло будь-яким виходам з ринку, які через міжнародні санкції ретельно перевіряються також на Заході.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що італійська фінансова група UniCredit кардинально змінила стратегію виходу з російського ринку: замість продажу дочірнього «ЮніКредит Банку» розглядається варіант повної ліквідації бізнесу та повернення банківської ліцензії. Фінустанова вже розпочала прискорений розпродаж активів та масове скорочення персоналу.