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6 жовтня 2026, 10:15

У Sense Bank стартувала серія практичних зустрічей для підприємців «Сенс для ФОП»

Sense Bank провів першу зустріч у межах серії практичних заходів «Сенс для ФОП», започаткованої для підприємців, які шукають можливості, інструменти та практичні знання для розвитку бізнесу. Подія відбулася у Sense Hub Kyiv та була присвячена державній грантовій програмі «Власна справа».

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Sense Bank провів першу зустріч у межах серії практичних заходів «Сенс для ФОП»

Практичними порадами щодо участі у програмі «Власна справа» поділилася Євгенія Бондаренко, начальниця відділу реалізації проєктів управління реалізації програм зайнятості Київського міського центру зайнятості. Вона розповіла, на що варто звернути увагу під час підготовки заявки, яких помилок уникати та що відбувається після схвалення гранту.

«Якщо маєте ідею для створення чи розвитку бізнесу, держава дає можливість її реалізувати. Грант — це можливість перетворити бізнес-ідею на конкретну справу, тому важливо не лише подати заявку, а й чітко розуміти, як ви плануєте розвивати свій бізнес та використовувати отриману підтримку», — зазначила Євгенія Бондаренко.

Про роль банку в грантовому процесі розповіла Ірина Руденко, керівниця з розвитку кредитних операцій МСБ Sense Bank. Вона пояснила, як банк перевіряє ділову репутацію потенційних грантерів, які банківські можливості доступні підприємцям та які фінансові інструменти можуть допомогти малому та середньому бізнесу розвиватися.

«Sense Bank є одним із банків-партнерів державної програми „Власна справа“, і ми бачимо великий запит підприємців на цю тему — від підготовки заявки до подальшої роботи після отримання гранту. Для нас важливо не лише супроводжувати клієнта в межах грантового процесу, а й бути його фінансовим партнером у щоденній роботі. Саме тому ми розвиваємо зручні цифрові інструменти для ФОП, які допомагають економити час, спрощувати фінансові операції та більше зосереджуватися на розвитку власної справи», — зауважила Ірина Руденко.

Тема грантової підтримки викликала активний інтерес у підприємців: учасники ставили спікеркам запитання про підготовку заявки, документи, критерії відбору, перевірку ділової репутації та подальшу роботу з грантом.

«Сенс для ФОП» — це простір для діалогу з експертами, представниками банку та іншими підприємцями, де можна отримати відповіді на актуальні запитання, розібрати реальні кейси та обмінятися досвідом.

Медіапартнер проєкту КОШТ — практичне медіа про гроші для тих, хто робить своє, заробляє та інвестує.

Про наступні події серії «Сенс для ФОП» слідкуйте на офіційних ресурсах Sense Bank та медіа КОШТ.

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Джерело: Sense Bank
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