Кредитний бум у банках: ПриватБанк і monobank забрали найбільший приріст позик населенню

Українські банки у 2026 році помітно нарощують кредитування. За даними фінансового аналітика Андрія Шевчишина, за 8 місяців кредитний портфель зростав приблизно на 20% у бізнес-сегменті та на 25% у роздрібному.

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За оперативними даними НБУ, на кінець серпня чистий кредитний портфель банків становив близько 1,31 трлн грн. За один лише серпень він збільшився на 55 млрд грн, або 4,4%.

Хто найбільше кредитував бізнес

Найбільший приріст кредитів юридичним особам за січень-серпень 2026 року зафіксовано у:

ПриватБанку — +27,21 млрд грн;

ПУМБ — +19,55 млрд грн;

Райффайзен Банку — +14,90 млрд грн;

ОТП Банку — +12,11 млрд грн;

Укрексімбанку — +10,97 млрд грн.

Загалом чистий портфель кредитів бізнесу на кінець серпня становив близько 933,2 млрд грн. За місяць він зріс на 38,7 млрд грн, або 4,3%.

При цьому гривневі кредити юридичним особам сягнули 651,8 млрд грн, а валютні в гривневому еквіваленті — 281,3 млрд грн. У річному вимірі гривневий портфель бізнесу зріс на 33%, валютний — на 31,4%.

У роздрібному кредитуванні лідирують два банки

Серед кредитів фізособам найбільший приріст за 8 місяців показали:

На кінець серпня чистий кредитний портфель населення становив близько 374,7 млрд грн. За місяць він збільшився на 16,4 млрд грн, або 4,6%, а за рік — на 38,1%.

Таким чином, у роздрібному кредитуванні основний приріст забезпечили ПриватБанк та Універсал Банк із monobank — разом вони наростили портфель майже на 45 млрд грн за вісім місяців.

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Для порівняння, ще на початку року НБУ фіксував річне зростання чистих гривневих кредитів населенню на 33,9%, а кредитування бізнесу також демонструвало високі темпи.

Водночас показник у 1,31 трлн грн не слід трактувати як суму всіх кредитів, які банки видали з початку року: це саме обсяг чистого кредитного портфеля, тобто кредитів з урахуванням погашень та інших змін.

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