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14 вересня 2026, 18:38

BlackRock, Mastercard та Visa підтримають нову мережу Circle для USDC

Компанія Circle, емітент стейблкоїна USDC, 16 вересня 2026 року запустить публічний мейннет Arc — блокчейн першого рівня, створений для платежів у стейблкоїнах, токенізації активів і фінансових операцій. До запуску мережа вже працювала у приватному режимі, де до її екосистеми приєдналися понад 100 інституційних та технологічних учасників.

Компанія Circle, емітент стейблкоїна USDC, 16 вересня 2026 року запустить публічний мейннет Arc — блокчейн першого рівня, створений для платежів у стейблкоїнах, токенізації активів і фінансових операцій.

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Хто забезпечуватиме роботу мережі

До групи засновників-валідаторів Arc разом із Circle увійшли BlackRock, DTCC, Galaxy, Global Payments, ICE, Mastercard, MoneyGram, SBI Group, Standard Chartered, Sumitomo Corporation та Visa.

Низка великих фінансових компаній також вивчає інтеграцію з мережею. Зокрема, BlackRock планує розгорнути на Arc токенізований фонд BUIDL, а DTCC працює над можливістю токенізації активів, що перебувають на зберіганні в DTC.

Arc може розширити використання USDC

Ключова особливість Arc — нативна інтеграція USDC. Сам стейблкоїн використовуватиметься для оплати комісій у мережі, що має зробити витрати на транзакції більш передбачуваними та прив'язаними до долара, без необхідності використовувати волатильний нативний токен.

Circle позиціонує Arc як інфраструктуру для глобальних платежів, валютних операцій, розрахунків і роботи з токенізованими активами. До екосистеми також приєднуються гаманці, криптобіржі та платіжні сервіси, які мають забезпечити доступ до USDC і переміщення активів між різними мережами.

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Для Circle запуск Arc може стати новим каналом поширення USDC, особливо серед банків, платіжних компаній та великих фінансових інституцій. Станом на кінець другого кварталу 2026 року обсяг USDC в обігу становив $73,3 млрд, а обсяг ончейн-транзакцій зі стейблкоїном за квартал сягнув $14,8 трлн.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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