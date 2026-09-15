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15 вересня 2026, 15:03

FinRetail 2026 переноситься: коли пройде івент та що готують спікери

Конференція FinRetail, яка об'єднає банки, фінтех, МФО та ритейл, переноситься через безпекову ситуацію в Києві. Нова дата — 9 жовтня.

Конференція FinRetail, яка об'єднає банки, фінтех, МФО та ритейл, переноситься через безпекову ситуацію в Києві.

Таке рішення організатори ухвалили після того, як в столиці запровадили тимчасові обмеження на проведення масових заходів на відкритих територіях і в приміщеннях без сертифікованих укриттів.

FinRetail відбудеться в офлайн-форматі у повністю облаштованій залі-укритті на -1 поверсі. Жодних перерв чи затримок через тривоги не буде, а локація буде безпечною для всіх учасників. Адресу учасники отримають у листі з квитком.

Для тих, хто не зможе бути приїхати на захід, вперше буде проводитися онлайн-трансляція FinRetail. Щоб доєднатися до івенту, подбайте про свій квиток просто зараз.

📍КУПИТИ КВИТКИ

Чого чекати від FinRetail 2026

У програмі заходу — виступи понад 25 спікерів, які будуть говорити про розвиток української економіки, інвестиції, ринок праці, масштабування компаній, майбутнє фінансового сектору та розвиток retail.

Серед тем будуть такі:

  • Open Banking в Україні: нові правила для банків, фінтеху та ритейлу. Спікерка: Ольга Василєва, заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.

  • Картка, рахунок чи смартфон: як українці хочуть платити за покупки. Спікерка: Ірина Максимюк, Директорка з розвитку продуктів та методологій у 4Service.

  • Закупівлі, документи, кредитування в одному кабінеті: як «Епіцентр» розбудовує цифрову платформу для бізнес-клієнтів. Спікер: Богдан Погорілий, Product Owner «Епіцентр Бізнес».

Окрім цього, експерти ринку долучаться до обговорень найактуальніших тем у межах дискусій. Так, темою однієї з дискусій буде «Картка чи Pay by Bank: чи стане оплата дешевшою для ритейлу». Модерувати розмову буде Олександр Карпов, директор Асоціації ЄМА та засновника Open API Group. До обговорень долучаться CBDO PSP Platon Гела Слюсарчук, CEO VARUS.UA Олег Спірін та Керівник зі стратегічного розвитку UPC Ігор Горін.

Ще одна дискусія стосуватиметься перетину бізнесу, платіжних систем та штучного інтелекту — «Кінець лояльності? Кому належить кліент і як його повернути, якщо вибір за нього робить ШІ». Модератором розмови стане Co-owner Арсенал Страхування, Founder Easy Peasy Insurtech Марина Авдєєва, а участь у ній візьмуть директор з маркетингу UPG Олексій Бабіч, Chief Product Officer PROM.UA Кирило Тепляков та директор з маркетингу «Ощадбанку"Сергій Грабчак.

По завершенню виступів спікерів на учасників івенту чекає можливість майже дві години поспілкуватися з гостями та експертами FinRetail 2026 у зоні нетворкінгу за келихами смачних напоїв.

Долучайтеся до FinRetail і дізнавайтеся першими про те, як працюють фінанси всередині покупки.

Партнери FinRetail 2026

З проведенням івенту цьогоріч допомагають надійні партнери:

  • Advance Finance Alliance — компанія з управління сімейним капіталом та фінансовим консалтингом. Ключова ціль AFA — допомогти надійно і вигідно отримувати дохід від активів.

  • PSP Platon — платіжний провайдер, який допомагає клієнтам забезпечувати зростання доходу завдяки зручним технологіям, адаптуючись під унікальні потреби кожного бізнесу.

  • Твоя Позика — сервіс онлайн-кредитування, що надає мікрокредити готівкою або на банківську картку фізичним особам та ФОП.

Крім того, інформаційними партнерами виступили ua.news, injobe, All Retail, mind.ua, Marketer, Club BANKIR, Національна асоціація банків України, Асоціація українських банків, PaySpace Magazine, Моє Діло.

Організатори FinRetail — фінансові портали «Мінфін» та Finance.ua — щиро вдячні партнерам за допомогу та підтримку.

Джерело: Мінфін
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