Після закриття міжбанку в понеділок, 14 вересня, курс долара піднявся на 17 копійки у купівлі та на 18 у продажу, євро зросло на 26 копійок у купівлі та на 25 копійки у продажу.
14 вересня 2026, 17:44
Міжбанк закрився зростанням долара та євро
Валютний ринок
|
Відкриття 14 вересня
|
Закриття 14 вересня
|
Зміни
|
44,48/44,51
|
44,65/44,69
|
17/18
|
51,39/51,41
|
51,65/51,66
|
26/25
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,34−44,81 грн. Євро купують за 51,82 грн., а продають за 52,06 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85, євро — 51,82−52,05 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валют
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі