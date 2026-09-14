Долар може втратити статус резервної валюти протягом 25 років — гендиректор JPMorgan Chase

Американський долар може позбутися статусу головної світової резервної валюти, якщо Сполучені Штати не зможуть утримати глобальне економічне та військове лідерство. З такою застережною заявою виступив генеральний директор найбільшого американського банку JPMorgan Chase Джеймі Даймон в ефірі програми Firing Line на каналі PBS.

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За його словами, збереження валютного домінування напряму залежить від спроможності Вашингтона залишатися найсильнішою військовою та економічною державою планети.

«Якщо через 25 років ми не будемо найсильнішою військовою потугою та найсильнішою економікою, ми також не будемо й резервною валютою. Світ стане фрагментованим, і це буде дуже небезпечно для нас», — наголосив очільник JPMorgan.

Нині на долар припадає близько 57% світових валютних резервів. Хоча цей показник поступово знижується порівняно з майже 70% на початку століття, американська валюта все ще суттєво випереджає будь-яких конкурентів.

Виробнича вразливість та загрози дедоларизації Побоювання щодо прискорення дедоларизації посилилися після заморожування активів Центрального банку РФ у 2022 році через повномасштабне вторгнення в Україну. Частина аналітиків припускала, що жорстке використання фінансових санкцій з боку США змусить інші країни шукати альтернативні розрахункові одиниці.

Протім поточні дослідження Федеральної резервної системи поки не виявили обвального чи помітного відтоку з доларових резервів після цих подій.

Водночас Даймон звернув увагу на інші критичні прогалини у національній безпеці США. Зокрема, йдеться про критичну залежність від постачання стратегічної сировини з потенційно ворожих країн та недостатні промислові потужності.

Серед головних викликів для США банкір відзначив:

Залежність від Китаю: тривалий час США покладалися на Пекін у постачанні рідкісноземельних металів, алюмінію, спеціальних марок сталі та промислового обладнання;

Слабкість ВПК: геополітичні загострення та військовий конфлікт за участю Ірану виявили обмеженість американської оборонної промисловості у разі ведення тривалої виснажливої війни;

Потреба у локалізації: необхідність термінового повернення стратегічних виробництв безпосередньо на територію США.

Зважаючи на ці ризики, JPMorgan запустив 10-річну ініціативу Security and Resiliency Initiative з обсягом фінансування 1,5 трлн доларів. Програма спрямована на підтримку внутрішнього виробництва, енергетики, оборонного сектору, штучного інтелекту, квантових обчислень та видобутку критично важливих мінералів.

Цікаво, що ще в червні 2025 року Даймон оцінював часовий горизонт можливої втрати доларом статус-кво у 40 років. Однак за короткий період він суттєво погіршив свій прогноз, скоротивши цей термін до 25 років.

Анатомія резервного статусу та відсутність альтернатив

Як раніше писав «Мінфін», дискусії про можливу дедоларизацію світової економіки активізуються кожного разу під час загострення геополітичних конфліктів чи геоекономічних трансформацій.

Проте статус резервної валюти визначається не лише обсягом ВВП країни-емітента або чисельністю її армії, а й глибокою ліквідністю фінансових ринків, надійністю правової системи та високим рівнем довіри до державних інституцій.

Більшість макроекономічних аналітиків погоджуються із тим, що наразі у світі відсутня повноцінна альтернатива долару.

Китайський юань залишається жорстко регульованим з боку Пекіна і не має вільної конвертованості, євро обмежене роздрібненістю фіскальних систем країн Єврозони, а колективні розрахункові одиниці на кшталт проектів БРІКС поки залишаються скоріше політичними деклараціями, аніж дієвими фінансовими інструментами.

Утім, дедалі більше експертів зазначають: якщо США не розв'яжуть проблему дефіциту державного бюджету, який швидко зростає, та не ліквідують прогалини у стратегічних ланцюгах постачання, фрагментація глобальної фінансової системи прискориться. У такому сценарії частка долара в міжнародних розрахунках і резервах центральних банків продовжить повільно скорочуватися на користь регіональних валютних блоків.