Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 15 вересня. Долар офіційно подорожчав на 7 копійок, тоді як євро подешевшав на 11 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
14 вересня 2026, 16:22
Долар подорожчав, євро знизився: Нацбанк оголосив курс на 15 вересня
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Офіційний курс валют
Офіційні курси валют на 15 вересня становитимуть:
- 1 долар США — 44,61 грн;
- 1 євро — 51,52 грн.
Для порівняння, станом на 14 вересня офіційний курс долара становив 44,54 грн, а євро — 51,63 грн.
Що змінилося
Порівняно з попереднім банківським днем гривня послабилася до долара, але зміцнилася до євро.
Курс долара зріс із 44,54 грн до 44,61 грн.
Водночас курс євро знизився з 51,63 грн до 51,52 грн.
Джерело: Мінфін
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