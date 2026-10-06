Протягом 4-6 місяців в Україні може різко зрости безробіття — експерт пояснив причину

В Україні може суттєво зрости безробіття через можливе призупинення бюджетного відшкодування ПДВ експортерам. За оцінкою голови аналітичного центру «Ділової столиці» Вадима Денисенка, протягом найближчих 4−6 місяців під загрозою можуть опинитися 200−300 тисяч робочих місць. Про це він написав у Facebook.

В Україні може суттєво зрости безробіття через можливе призупинення бюджетного відшкодування ПДВ експортерам.

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Чому виникла загроза

За твердженням Денисенка, уряд у межах економії бюджетних коштів ухвалив неофіційне рішення фактично призупинити відшкодування ПДВ експортерам.

На його думку, на тлі проблем із роботою морських портів це може створити додатковий фінансовий тиск на підприємства, які працюють на зовнішніх ринках.

Аналітик зазначає, що бізнес поки переважно обговорює проблему неофіційно, сподіваючись на відновлення виплат.

Які галузі можуть постраждати

Найбільші ризики Денисенко вбачає для чотирьох секторів української економіки: аграрного, металургійного, хімічного та фармацевтичного.

За його оцінкою, у цих галузях працюють близько 2 млн людей.

Якщо ситуація з відшкодуванням ПДВ не зміниться, підприємства можуть бути змушені скорочувати персонал або переводити працівників у неоплачувані відпустки.

За середнім сценарієм Денисенка, без роботи можуть залишитися від 200 до 300 тисяч осіб.

Що кажуть офіційні дані

Водночас офіційного підтвердження загального призупинення бюджетного відшкодування ПДВ наразі немає.

За інформацією Державної податкової служби, у вересні 2026 року платникам відшкодували 9,9 млрд грн ПДВ.