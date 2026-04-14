Tether запускає некастодіальний криптогаманець

Компанія Tether, емітент найбільшого за капіталізацією стейблкоїна USDT, у вівторок, 14 квітня, оголосила про запуск tether.wallet. Це некастодіальний криптовалютний гаманець, який дозволяє користувачам напряму взаємодіяти з фінансовою інфраструктурою компанії, минаючи традиційні банківські системи.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За словами генерального директора Tether Паоло Ардоїно, мета проєкту — усунути технічні складнощі, які раніше заважали масовому впровадженню криптовалют. На березень 2026 року технологіями Tether вже користуються понад 570 млн людей у всьому світі, і новий продукт має прискорити цю динаміку.

Ключові особливості tether.wallet:

Прості ідентифікатори — замість довгих та складних адрес гаманців користувачі можуть надсилати кошти за простими іменами, наприклад, name@tether.me.

Оплата комісій без «газу» — користувачам більше не потрібно тримати окремі токени мереж (як-от ETH чи MATIC) для оплати транзакцій. Комісія сплачується безпосередньо в активі, який передається.

Повний контроль (Self-custodial) — приватні ключі та фрази відновлення зберігаються лише у користувача. Компанія не має доступу до коштів.

Підтримувані активи та мережі

На старті гаманець фокусується на найбільш затребуваних активах:

USDT та USAT (цифрові долари);

XAUT (цифрове золото);

Біткоїн (через основну мережу та Lightning Network).

На момент запуску застосунок підтримує роботу в мережах Ethereum, Polygon, Plasma та Arbitrum. Система автоматично відображає доступні мережі та баланси.

База для майбутнього та ШІ

Гаманець побудований на базі відкритого коду WDK (Wallet Development Kit) від Tether. У компанії зазначають, що ця технологія розроблена не лише для людей, а й для майбутньої економіки, де транзакції здійснюватимуть мільярди машин та трильйони агентів штучного інтелекту.