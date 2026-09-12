Аналітики CryptoQuant чекають на обвал біткоїну

Біткоїн наблизився до $80 000 на тлі зростання оптимізму роздрібних інвесторів. Однак слабкий попит з боку великих гравців та ознаки перегріву ринку підвищують ризик різкого зниження ціни першої криптовалюти, заявили аналітики ончейн-платформи CryptoQuant.

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Чого не вистачає біткоїну для відновлення

Відновленню біткоїну не вистачає чітко вираженої підтримки спотового капіталу, вважають ончейн-експерти. Вони звернули увагу, що активність роздрібних інвесторів залишається високою, тоді як попит із боку великих учасників виглядає слабшим.

Аналітики CryptoQuant вбачають ознаки виснаження імпульсу ціни. На цьому тлі вони вважають високо ймовірним сценарій, за якого зниження курсу запустить примусове закриття довгих позицій трейдерів і може додатково прискорити падіння першої криптовалюти.

Одночасно фахівці CryptoQuant не фіксують аномального зростання великих депозитів біткоїну на централізованих криптобіржах.

За словами аналітиків, відновлення ринку, що продовжується, не супроводжувалося сплеском кількості таких перекладів, тому говорити про помітне посилення потенційного тиску з боку великих продавців поки рано. Поєднання високої активності роздрібних інвесторів та слабкішого попиту з боку компаній та фондів робить нинішній стан біткоїну нестабільним.

У найближчій перспективі очікувати на відновлення стійкого бичачого тренду передчасно, припустили експерти CryptoQuant.

Раніше аналітики маркетмейкера Wintermute припустили, що біткоїн може провести весь вересень у діапазоні $75 000−82 000. Подальший напрямок ціни, за їх оцінкою, залежатиме від економічної ситуації та рішень Федеральної резервної системи США (ФРС).