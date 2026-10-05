monobank до кінця 2026 року виплачуватиме 1000 грн пенсіонерам, які переведуть отримання пенсії на картку банку. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
Пенсіонерам дадуть 1000 грн за переведення отримання пенсії до monobank
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Що потрібно зробити
Для участі потрібно змінити банк, через який пенсіонер отримує виплати. Це можна зробити онлайн через портал Пенсійного фонду України, у відділенні ПФУ або ЦНАП.
У застосунку monobank є готова заява, яку можна роздрукувати та підписати. Після першого зарахування пенсії на картку mono банк нарахує кешбек — після сплати податків клієнт зможе отримати 1000 грн.
За словами Гороховського, до кінця року monobank планує додати для пенсіонерів категорію «Медицина» з кешбеком 5%. Якщо пенсіонер прийде за рекомендацією іншого клієнта, той отримає 200 грн кешбеку. Запрошений пенсіонер отримає ще 100 грн.
«Пенсію з картки mono можна знімати в будь-якому банкоматі України без комісії», — написав він.
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