Банк Сомалі запропонував жінкам використовувати прикраси як заставу за кредитом

Сомалійський MyBank, один із найбільших банків країни, запропонував місцевим жінкам програму, за якою вони можуть використовувати свої золоті прикраси як заставу за кредитом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву банку.

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Що говорить банк

MyBank стверджує, що лише близько 10% жінок у Сомалі мають доступ до офіційних фінансових послуг та кредитування. Основною перепоною традиційно виступає відсутність ліквідної застави чи поручителів, необхідні схвалення банківських позик. При цьому багато жителів країни отримують золоті прикраси як весільні подарунки або набувають коштовності самостійно на випадок надзвичайних ситуацій.

За оцінками банку Сомалі, близько 1 млн місцевих жінок сумарно володіють приблизно 20 тоннами золотих виробів, загальна вартість яких наближається до $3 млрд. Однак цей значний обсяг активів практично повністю «вимкнений» з реальної економіки і зберігається без можливості приносити дохід або служити фінансовим інструментом.

Як зазначає Bloomberg, ініціатива банку здатна помітно пожвавити фінансовий сектор Сомалі: до кінця 2025 року у 15 ліцензованих комерційних банках країни сукупні активи становили $2,3 млрд, а сукупний кредитний портфель усієї банківської системи не перевищував $540 млн.

Які кредити можуть надавати

MyBank готовий надавати кредити до 100% ринкової вартості ювелірних виробів 875−999 проби (21−24 карати), які пройшли експертизу. Отримані кошти позичальники зможуть вільно спрямовувати на відкриття та розвиток бізнесу, оплату освіти, медичні послуги та особисті потреби.

Умови програми передбачають видачу позик за ставкою 10% річних терміном до чотирьох років. Коштовності повертаються власницям відразу після повного погашення боргу.