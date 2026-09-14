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14 вересня 2026, 8:26

В Україні викрили масштабне виробництво фальсифікованого препарату для схуднення «Biopatid»

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва та збуту в Україні фальсифікованого препарату для схуднення «Biopatid», у рамках якої повідомлено про підозру 27 учасникам, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва та збуту в Україні фальсифікованого препарату для схуднення «Biopatid», у рамках якої повідомлено про підозру 27 учасникам, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЗа даними слідства, серед підозрюваних — організатор схеми та власник підпільної лабораторії, власниця відомої київської клініки, митний брокер, працівники лабораторії, пакувальники, менеджери з продажу та реклами, а також інші учасники злочинної діяльності.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

За даними слідства, серед підозрюваних — організатор схеми та власник підпільної лабораторії, власниця відомої київської клініки, митний брокер, працівники лабораторії, пакувальники, менеджери з продажу та реклами, а також інші учасники злочинної діяльності.

Собівартість основних матеріалів становила близько 17 доларів, тоді як готовий препарат продавали за ціною до 1,2 тис. доларів. За попередніми даними, з початку цього року було виготовлено продукції на загальну суму понад 5 млн доларів.

«Організатор схеми, знаючи про високий попит на препарати для схуднення та високу вартість лікарських засобів із діючою речовиною — тирзепатидом, вирішив створити власний нелегальний „фармацевтичний бізнес“. Для цього він організував роботу підпільної лабораторії, де виготовляли аналог препарату без будь-яких дозвільних документів та контролю якості», — зазначається в повідомленні, поширеному прес-службою.

Надалі сировину використовували в підпільній лабораторії. Учасники схеми створили сайт і сторінки в соціальних мережах, залучили менеджерів з продажу та активно рекламували препарат.

Його пропонували косметологічним кабінетам, клінікам та медичним працівникам у різних регіонах України. До популяризації також залучали блогерів, акторів та інших публічних осіб.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели понад 250 санкціонованих обшуків у місцях виготовлення, зберігання, реалізації та збуту фальсифікованого препарату, а також у лікарнях і косметологічних кабінетах.
Слідчі дії проведено в Києві та Київській області, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Харкові, Хмельницькому та Чернігові.

Під час обшуків вилучено фальсифікований препарат та сировину для його виготовлення, обладнання підпільної лабораторії, пакувальні матеріали та готову поліграфічну продукцію, документацію та чернетки, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Також правоохоронці вилучили грошові кошти в різній валюті на загальну суму майже 15 млн грн, дорогі автомобілі та інше майно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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