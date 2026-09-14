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14 вересня 2026, 8:00

OpenAI не вийде на біржу у 2026 році: Альтман пояснив причину

Компанія OpenAI не планує вихід на біржу у 2026 році. Генеральний директор компанії Сем Альтман заявив, що зараз такий крок був би недоречним на тлі дискусій про безпеку штучного інтелекту та потенційні ризики його розвитку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на коментар Альтмана для Fortune.

Компанія OpenAI не планує вихід на біржу у 2026 році.

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Чому OpenAI не поспішає з IPO

За словами Альтмана, компанія не відчуває тиску щодо виходу на біржу. Він зазначив, що з огляду на питання безпеки ШІ зараз було б «нерозумно» проводити IPO.

«Я справді вважаю, що, з огляду на все, що відбувається з безпекою, зараз було б нерозумно виходити на біржу, і ми не відчуваємо тиску з цього приводу», — сказав Альтман.

Що сказав Альтман про ризики ШІ

Коментарі очільника OpenAI пролунали на тлі посилення дискусії у США щодо можливого регулювання штучного інтелекту.

Американські законодавці дедалі частіше закликають до нових правил після попереджень дослідників компанії Anthropic, конкурента OpenAI, про те, що швидкий розвиток ШІ може створювати екзистенційні ризики.

На запитання про ймовірність того, що ШІ може спричинити вимирання людства, Альтман відповів, що не знає, як можна точно оцінити такий ризик.

Водночас він наголосив: навіть якщо ймовірність становить не 10%, а 8% чи 6%, компанії та уряди мають ставитися до неї як до неприйнятної.

Читайте також: OpenAI готується до IPO: компанія подала заявку на вихід на публічний ринок

Можлива угода між AI-компаніями

Альтман також припустив, що OpenAI та інші провідні компанії у сфері штучного інтелекту можуть незабаром оголосити про домовленість щодо уповільнення розвитку ШІ.

За його словами, така угода може бути спрямована на спільну роботу над зниженням ризиків для безпеки.

Що це означає

Заява Альтмана показує, що OpenAI ставить питання безпеки ШІ вище за можливий вихід на біржу найближчим часом.

Для ринку це означає, що компанія поки не готова переходити до статусу публічної, попри високий інтерес інвесторів до сектору штучного інтелекту.

Водночас дискусія навколо регулювання ШІ у США може посилитися, якщо провідні компанії справді почнуть домовлятися про спільні обмеження темпів розвитку технології.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», розробник ChatGPT, компанія OpenAI, подала конфіденційні документи до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) для проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO). Ініціатива розробника ChatGPT з'явилася на тлі аналогічних планів головного конкурента компанії — Anthropic, який також готується до розміщення на фондовому ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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