Нові правила бронювання у жовтні: хто з працівників критичних підприємств залишиться без відстрочки

У жовтні 2026 року робота на критично важливому підприємстві сама по собі не гарантує бронювання. Після зміни правил підприємствам довелося підтверджувати критичність за новими вимогами, тому перше, що потрібно з’ясувати, — чи має роботодавець чинний статус критично важливого та чи внесений до Єдиного переліку. Про це по відомляє «Судово-юридична газета».

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Рішення про критичність, які діяли до змін, зберігали чинність лише до 1 вересня 2026 року. Тому старий статус не може бути підставою для бронювання зараз, якщо підприємство не підтвердило його за новими правилами.

Лише після перевірки статусу роботодавця варто перевіряти, чи може бути заброньований конкретний працівник.

Які ще умови діють

Для працівника критично важливого підприємства, як правило, встановлена вимога щодо зарплати: протягом дії бронювання вона має становити не менше трьох мінімальних зарплат. У 2026 році це 25 941 грн.

Водночас для низки категорій підприємств і працівників діють винятки, зокрема для окремих державних і комунальних підприємств, резидентів Дія City, релігійних та гуманітарних організацій, а також підприємств критичної інфраструктури.

Важливо не плутати дві різні зарплатні вимоги: одна стосується підтвердження критичності самого підприємства, інша — зарплати конкретного працівника для бронювання.

Одного працівника не можна враховувати двічі

З 1 вересня 2026 року змінилися правила розрахунку кількості військовозобов'язаних для визначення ліміту бронювання.

Працівники, які вже мають відстрочку з інших підстав, а також ті, хто працює за сумісництвом, враховуються у відповідній загальній кількості лише за одним місцем роботи.

Це означає, що один військовозобов'язаний не може одночасно збільшувати квоту бронювання для двох роботодавців.

Військово-облікова спеціальність більше не є перешкодою

Сама по собі військово-облікова спеціальність (ВОС) не може бути причиною відмови у бронюванні. Порядок № 76 передбачає бронювання незалежно від військового звання, віку та ВОС.

Водночас військовий облік залишається важливим: бронювання проводиться через електронну систему, а його результат відображається у військово-обліковому документі.

Є ліміт на кількість заброньованих

Критичне підприємство також не може автоматично забронювати всіх працівників. Для більшості підприємств діють встановлені ліміти, а для окремих категорій, зокрема підприємств, що працюють на визначених територіях бойових дій, можуть застосовуватися спеціальні правила аж до 100% бронювання.

Якщо підприємство перевищило дозволену кількість, воно має протягом 10 робочих днів подати через «Дію» заяву про анулювання бронювання у кількості, що відповідає перевищенню.

ФОП не можна забронювати через співпрацю з критичним бізнесом

Статус ФОП сам по собі не дає права на бронювання. Якщо підприємець працює з критично важливим підприємством за цивільно-правовим договором, це не прирівнює його до працівника підприємства для цілей бронювання.

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Що перевірити передусім

Отже, алгоритм у жовтні 2026 року простий: спочатку перевірити чинність критичного статусу роботодавця та його наявність у Єдиному переліку. Якщо статус не підтверджений за новими правилами, підприємство не зможе скористатися механізмом бронювання.

Якщо статус чинний, далі потрібно перевірити зарплату працівника, доступний ліміт, його військовий облік, наявність іншої відстрочки та роботу за сумісництвом.

Тобто критичність підприємства — це лише перша умова для бронювання, а не автоматична відстрочка для кожного працівника.

Як ми писали, ОПК пройшов перевірку критичності: більшість підприємств зберегли статус