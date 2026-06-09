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9 червня 2026, 12:00

OpenAI готується до IPO: компанія подала заявку на вихід на публічний ринок

Розробник ChatGPT, компанія OpenAI, подала конфіденційні документи до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) для проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO). Ініціатива розробника ChatGPT з'явилася на тлі аналогічних планів головного конкурента компанії — Anthropic, який також готується до розміщення на фондовому ринку. Про це повідомляє видання Reuters.

Розробник ChatGPT, компанія OpenAI, подала конфіденційні документи до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) для проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO).

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Вихід OpenAI на біржу кардинально змінить баланс сил у технологічному секторі. Згідно з даними галузевих аналітиків, компанія прагне залучити до $60 млрд капіталу для покриття витрат на обчислювальні потужності та навчання наступних генерацій моделей (моделей класу GPT-6 та вище). Для глобальних інвесторів IPO OpenAI стане ключовою подією десятиліття, адже компанія перетворюється з приватного дослідницького стартапу на публічну корпорацію з жорсткими фінансовими зобов'язаннями.

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Ключові аспекти майбутнього IPO

  • Реструктуризація капіталу: Заявка передбачає складну перебудову структури власності, що враховує інтереси як початкових некомерційних фондів, так і стратегічного партнера — Microsoft, який інвестував у проєкт мільярди доларів.

  • Фінансова прозорість: Перехід до публічного статусу змусить OpenAI розкрити структуру доходів, які досі залишалися комерційною таємницею. Очікується оприлюднення даних про реальні прибутки від корпоративного використання API та підписок ChatGPT Enterprise.

  • Конкурентний тиск: Спроба випередити Anthropic у боротьбі за ліквідність фондового ринку пояснюється бажанням OpenAI закріпити домінування в секторі «Foundation Models» (базових моделей), доки ринок перебуває на піку інтересу до AI.

  • Управлінські ризики: Публічність вимагатиме від компанії більшої стабільності в раді директорів, що раніше було слабким місцем OpenAI, де внутрішні конфлікти майже призвели до розколу організації.

Очікується, що найближчими тижнями компанія оприлюднить деталі про обсяг розміщення акцій та ціновий діапазон, що стане сигналом для всіх гравців у технологічному індексі Nasdaq. IPO OpenAI задає нові критерії оцінки AI-бізнесу: тепер вартість компаній визначається їх здатністю забезпечити безперебійний доступ до енергомереж та серверних потужностей, необхідних для масштабування моделей.

Читайте також: Замість звичайного чату — «суперзастосунок»: OpenAI готує наймасштабніше оновлення ChatGPT

Джерело: Мінфін
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