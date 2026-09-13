Нафтогаз домовився про поставки газу з Канади

Група «Нафтогаз» і канадська Kino Aski LNG підписали меморандум про взаєморозуміння щодо потенційної співпраці з постачання низьковуглецевого скрапленого природного газу з Канади на європейський ринок, повідомили в компанії.

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Що передбачає меморандум

Документ створює рамку для опрацювання можливості майбутніх довгострокових поставок канадського газу для «Нафтогазу» із запланованого терміналу Kino Aski LNG.

«Ми розширюємо коло міжнародних партнерів, щоб мати більше можливостей для закупівлі газу на конкурентних умовах. Співпраця з Kino Aski LNG дозволить оцінити перспективи залучення канадського скрапленого газу до нашого портфеля постачання», — зазначив в. о. голови правління групи «Нафтогаз» Сергій Федоренко.

Для України важливо мати вибір джерел і маршрутів постачання, щоб гнучко реагувати на потреби країни, додав Федоренко.

Потенційні обсяги канадського LNG можуть бути узгоджені з довгостроковими потужностями Нафтогазу на LNG-терміналі у Клайпеді на 2033−2044 роки — саме ці потужності Нафтогаз уперше забронював раніше.

Також можуть бути залучені додаткові потужності регазифікації на інших європейських терміналах.