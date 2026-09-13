У Чехії схвалили новий закон про перебування іноземців: що зміниться

Палата депутатів Чехії 11 вересня одноголосно схвалила новий закон про перебування іноземців. Він має перевести значну частину процедур із дозволами на проживання в цифровий формат, змінити систему обліку іноземців та розширити можливості держави скасовувати перебування осіб, які вчинили злочини або становлять загрозу безпеці, пише Сzechia-online.

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Результат голосування підтвердило Міністерство внутрішніх справ Чехії. Наступний етап — розгляд документа Сенатом. Очікувана дата набрання чинності основної частини закону — 1 січня 2029 року.

Одна з головних частин реформи — цифровізація побутової та міграційної адміністрації для іноземців.

Що змінить новий закон

Одна з головних частин реформи — цифровізація побутової та міграційної адміністрації для іноземців.

Новий інформаційний механізм має дозволити подавати заяви, отримувати документи та спілкуватися з органами влади електронно. За інформацією ČTK, із 2029 року МВС має створювати іноземцям спеціальні облікові записи, через які вони зможуть комунікувати з адміністративними органами та подавати заяви про перебування.

МВС також очікує, що нова цифрова система дасть державі можливість швидше перевіряти виконання умов перебування та обмінюватися інформацією між відповідними державними базами.

Закон посилює можливості скасувати дозвіл на проживання людям, які вчинили кримінальні правопорушення або становлять загрозу громадському порядку чи внутрішній безпеці.

Що це означає для українців

Найважливіше — розрізняти різні типи перебування.

Для українців, які перебувають у Чехії на підставі тимчасового захисту, цей закон сам по собі правил не змінює. МВС прямо зазначає, що питання тимчасового захисту та притулку до цього законопроєкту не входять.

Інша ситуація — в українців, які живуть у Чехії за стандартними міграційними режимами: наприклад, мають довгостроковий або постійний дозвіл на проживання, навчаються, працюють або в майбутньому переходитимуть на інший тип перебування. Для них після набрання законом чинності нова цифрова система може безпосередньо змінити спосіб подання заяв та комунікації з МВС.

Для громадян ЄС реєстрація стане обов’язковою

Окрема зміна стосується громадян інших країн Європейського Союзу, які проживають у Чехії понад 90 днів.

Зараз така реєстрація для громадян ЄС є добровільною. Новий закон передбачає зробити її обов’язковою.

Але тут важлива дата: хоча основна частина закону має запрацювати з 1 січня 2029 року, обов’язкову реєстрацію громадян ЄС планують запровадити лише з 2030 року. Упродовж 2029 року вона ще має залишатися добровільною.

У пояснювальних документах до законопроєкту це пояснюють необхідністю спочатку запустити нову систему та підготувати достатньо працівників для різкого збільшення кількості реєстрацій.

Змінюється і відповідальність тих, хто запрошує іноземців

Проєкт також розширює роль так званих гарантів — наприклад, роботодавців, навчальних закладів або спортивних клубів, які підтверджують мету перебування громадян третіх країн.

Окремо змінюється система, за якою уряд може регулювати трудову та іншу міграцію з третіх країн — визначати країни, мету перебування та обсяги прийому іноземців.

Що маємо зараз:

Палата депутатів схвалила закон 11 вересня.

Далі його розглядатиме Сенат.

Основна чинність планується з 1 січня 2029 року.

Обов’язкова реєстрація громадян ЄС — орієнтовно з 2030 року.

Тимчасовий захист українців цей законопроєкт не змінює.

Тому після голосування 11 вересня жодних нових документів оформлювати терміново не потрібно. Закон ще має пройти Сенат та решту законодавчої процедури, а основні зміни розраховані на 2029 рік.