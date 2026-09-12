Національний банк виключив ТОВ «Смартфінанс» із реєстру колекторських компаній. Після цього компанія не має права надавати послуги з урегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.
12 вересня 2026, 14:59
НБУ виключив «Смартфінанс» із реєстру колекторських компаній
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Що відомо
Рішення щодо «Смартфінансу» Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 вересня 2026 року.
У повідомленні регулятор не уточнив причину виключення компанії з реєстру.
Джерело: Мінфін
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