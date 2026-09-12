НБУ виключив «Смартфінанс» із реєстру колекторських компаній

Національний банк виключив ТОВ «Смартфінанс» із реєстру колекторських компаній. Після цього компанія не має права надавати послуги з урегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.