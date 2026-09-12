Європа витратила рекордні 7,3 млрд євро на російський газ за вісім місяців 2026 року

Європейський Союз за перші вісім місяців 2026 року сплатив рекордні 7,28 млрд євро за скраплений природний газ із російського арктичного проєкту «Ямал СПГ». Це вже перевищило показник за весь 2025 рік, який становив 7,3 млрд євро. Про це пише Euronews.

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Скільки витратили на російський газ

Згідно з результатами розслідування німецької екологічної організації Urgewald, яка вивчає фінансові джерела кліматично шкідливих проєктів, у період із січня по серпень 2026 року європейські порти прийняли 156 танкерів із «Ямал СПГ» загальним обсягом 11,39 млн тонн.

Це на 10,1% більше, ніж за аналогічний період 2025 року (142 судна та 10,34 млн тонн). Аналітична платформа Kpler зазначає, що європейські порти прийняли 88,9% від усього світового експорту з цього російського проєкту.

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Причини зростання

Таке зростання пояснюють прагненням європейських покупців максимально використати діючі довгострокові контракти напередодні повної заборони імпорту, а також стрибком цін на газ через ескалацію на Близькому Сході та порушення судноплавства Ормузькою протокою.

Найбільше російського російського арктичного газу імпортували: