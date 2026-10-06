У Євросоюзі з 10 жовтня 2026 року набудуть чинності нові обмеження щодо використання окремої підгрупи PFAS — PFHxA, її солей та споріднених сполук. Йдеться не про повну заборону всіх PFAS, а про черговий етап поетапного обмеження так званих «вічних хімікатів», які дуже повільно розкладаються та можуть накопичуватися у довкіллі й організмі людини, пише Аusnews.de.
Куртки, коробки для піци та косметика: які товари з PFAS обмежать у ЄС з 10 жовтня
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Які товари потраплять під обмеження
Нові правила стосуватимуться товарів, у яких вміст PFHxA перевищуватиме встановлені нормативи. Серед них:
- одяг та аксесуари з текстилю, шкіри, хутра і шкур, зокрема водовідштовхувальні куртки;
- папір і картон, що контактують із харчовими продуктами, наприклад коробки для піци та стакани з покриттям;
- косметика, зокрема окремі засоби для догляду за шкірою;
- побутові суміші, наприклад водовідштовхувальні спреї для взуття та одягу.
При цьому мова не йде про те, що всі такі товари автоматично зникнуть із полиць. Обмеження стосуються продукції з вмістом конкретних PFAS вище допустимих рівнів.
Чому PFAS обмежують
PFAS — це велика група пер- і поліфторалкільних сполук, яких налічуються тисячі.
Їх цінують у промисловості за стійкість до води, жиру та високих температур. Саме тому такі речовини використовують у водовідштовхувальному одязі, харчовій упаковці, косметиці та інших товарах.
Проблема полягає в тому, що ці сполуки практично не розкладаються природним шляхом. Через це вони накопичуються у ґрунті, воді та харчових ланцюгах.
Які строки діють для інших сфер
Обмеження вводять поступово.
З 10 квітня 2026 року вже діють окремі заборони на використання PFAS у протипожежних пінах для навчань і перевірок, а також у певних державних пожежних службах.
З 10 жовтня 2027 року нові правила поширяться на окремі види промислового текстилю.
Для протипожежних засобів у цивільній авіації перехідний період триватиме до 2029 року.
Повної заборони PFAS поки немає
ЄС поки не запроваджує повної заборони всіх PFAS. Ці речовини все ще використовують у сферах, де складно швидко знайти альтернативу, зокрема в медичній техніці та окремих промислових технологіях.
Тому регулювання рухається поетапно: спочатку обмежуються конкретні речовини та сфери використання.
Що це означає для покупців
Виробники вже переходять на альтернативні водовідштовхувальні покриття — на основі поліуретану, воску або кремнійвмісних сполук.
Для споживачів це означає, що на ринку буде дедалі більше товарів із позначеннями на кшталт PFAS-free.
Водночас старе маркування не завжди гарантує відсутність PFAS, тому важливо звертати увагу саме на актуальні сертифікати та склад продукції.
Коментарі