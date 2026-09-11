Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні. Долар офіційно подешевшав на 1 копійку, євро — на 13 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
11 вересня 2026, 16:48
НБУ знизив офіційний курс долара та євро на 14 вересня
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Офіційний курс валют
Офіційні курси валют на 12−14 вересня становитимуть:
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1 долар США — 44,54 грн;
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1 євро — 51,63 грн.
Для порівняння, станом на 11 вересня офіційний курс долара становив 44,55 грн, а євро — 51,76 грн.
Що змінилося
Порівняно з попереднім банківським днем гривня зміцнилася до обох валют.
Долар знизився з 44,55 грн до 44,54 грн, а євро — з 51,76 грн до 51,63 грн.
Таким чином, офіційний курс євро знову опустився нижче позначки 52 грн, а долар продовжив незначний рух униз.
Джерело: Мінфін
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