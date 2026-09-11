Золото, срібло та платина: коли дохід від продажу не оподатковується

Дохід фізичної особи від продажу придбаних у банку банківських металів не оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором, — ро з'яснює Державна податкова служба.

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До банківських металів належать золото, срібло, платина та метали платинової групи найвищих проб, виготовлені у зливках або порошках і сертифіковані. До цієї категорії також належать монети з дорогоцінних металів.

Чому податки не сплачуються

За нормами Податкового кодексу України, доходи від операцій із валютними цінностями не включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу фізичної особи.

Оскільки банківські метали належать до валютних цінностей, дохід від їх продажу не оподатковується ПДФО. Військовий збір також не стягується.

Чи потрібно подавати декларацію

Якщо продаж банківських металів був єдиною підставою для декларування доходів протягом року, подавати річну декларацію не потрібно.

Водночас якщо людина з інших причин зобов’язана подавати декларацію — наприклад, через отримання іноземних доходів або проведення операцій з інвестиційними активами, — до неї потрібно включити і дохід від продажу банківських металів.

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Ювелірні вироби — це не банківські метали

Пільга стосується саме банківських металів. Золото, срібло та інші дорогоцінні метали у складі ювелірних чи побутових виробів не можна автоматично прирівнювати до банківських металів.

Отже, продаж придбаних у банку банківських металів фізичною особою не передбачає сплати ПДФО та військового збору, а подавати декларацію лише через таку операцію не потрібно.