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11 вересня 2026, 14:44

Золото, срібло та платина: коли дохід від продажу не оподатковується

Дохід фізичної особи від продажу придбаних у банку банківських металів не оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором, — роз'яснює Державна податкова служба.

Дохід фізичної особи від продажу придбаних у банку банківських металів не оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором, — роз'яснює Державна податкова служба.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДо банківських металів належать золото, срібло, платина та метали платинової групи найвищих проб, виготовлені у зливках або порошках і сертифіковані.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

До банківських металів належать золото, срібло, платина та метали платинової групи найвищих проб, виготовлені у зливках або порошках і сертифіковані. До цієї категорії також належать монети з дорогоцінних металів.

Чому податки не сплачуються

За нормами Податкового кодексу України, доходи від операцій із валютними цінностями не включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу фізичної особи.

Оскільки банківські метали належать до валютних цінностей, дохід від їх продажу не оподатковується ПДФО. Військовий збір також не стягується.

Чи потрібно подавати декларацію

Якщо продаж банківських металів був єдиною підставою для декларування доходів протягом року, подавати річну декларацію не потрібно.

Водночас якщо людина з інших причин зобов’язана подавати декларацію — наприклад, через отримання іноземних доходів або проведення операцій з інвестиційними активами, — до неї потрібно включити і дохід від продажу банківських металів.

Читайте також: Золото скаче в ціні: чи варто в нього й надалі інвестувати, як у захисний актив?


Ювелірні вироби — це не банківські метали

Пільга стосується саме банківських металів. Золото, срібло та інші дорогоцінні метали у складі ювелірних чи побутових виробів не можна автоматично прирівнювати до банківських металів.

Отже, продаж придбаних у банку банківських металів фізичною особою не передбачає сплати ПДФО та військового збору, а подавати декларацію лише через таку операцію не потрібно.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
allexpll
allexpll
11 вересня 2026, 15:54
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Питання:
Пам’ятні, ювілейні та інвестиційні монети НБУ з золота та срібла — це ювелірні вироби чи банківські метали?
Пам’ятні, ювілейні, обіходні та інвестиційні монети інших країн з золота та срібла — це ювелірні вироби чи банківські метали?
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