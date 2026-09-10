«Дивіденди Трампа»: американцям обіцяють по $5000 після перемоги республіканців на виборах

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному дорослому американцю по $5000, якщо Республіканська партія збереже контроль над обома палатами Конгресу після проміжних виборів у листопаді. Про це він сказав під час виступу на з'їзді Республіканської партії в Далласі.

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Глава Білого дому назвав це своєрідними «дивідендами», які «успішні компанії виплачують інвесторам».

«Ми назвемо це «дивідендом Трампа», — заявив президент.

Однак, за його словами, умовою для виплат буде використання цих коштів всередині країни.

Трамп також сказав, що перемога демократів означатиме для американців «пекло, як і два роки тому».

За його словами, у випадку поразки республіканців США знову «втратять кордони, втратять зниження податків і безпеку».

«Причина, через яку демократи не можуть цього зробити, полягає в тому, що вони не застосовують мита, вони не отримують грошей. Усе, що вони знають, — це бідність і як зруйнувати нашу країну. А ми заробляємо величезні гроші», — заявив Трамп.