Українцям спростять доступ до компенсацій за зруйноване неприватизоване житло

У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт № 16012, який має врегулювати приватизацію державного та комунального житла, пошкодженого або знищеного внаслідок російської агресії. Документ особливо важливий для українців, які жили у квартирах або будинках за договором найму і через відсутність права власності не могли претендувати на компенсацію за програмою єВідновлення.

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Чому неприватизоване житло стало проблемою

Людина, яка проживає у неприватизованій квартирі чи будинку, юридично є наймачем, а не власником нерухомості. Через це вона не має такого самого права на компенсацію за знищене або пошкоджене житло, як власник.

Водночас чимало таких помешкань були зруйновані або пошкоджені після початку повномасштабного вторгнення. У результаті люди фактично втратили житло, яким користувалися роками, але не могли оформити компенсацію як власники.

Що пропонує уряд

Законопроєкт передбачає виняток із чинних правил приватизації. Громадянам, які мають право на приватизацію, хочуть дозволити оформити у власність навіть житло, яке вже визнане аварійним, якщо воно було пошкоджене або знищене після 24 лютого 2022 року.

Обов'язковою умовою має бути наявність акта обстеження, який підтверджує факт пошкодження або руйнування об'єкта.

Таким чином, людина спочатку зможе оформити право власності на житло, а потім звернутися за державною компенсацією.

Як це може допомогти постраждалим

Після приватизації колишній наймач отримуватиме статус власника. Це відкриє можливість звернутися по допомогу в межах єВідновлення, зокрема у випадках, коли житло було знищене або потребує відновлення.

Саме тому законопроєкт має практичне значення: він може закрити правову прогалину для людей, які через формальний статус наймача опинилися фактично поза механізмом компенсацій.

Йдеться не про автоматичну виплату грошей після ухвалення закону. Спочатку потрібно буде підтвердити право на приватизацію, провести обстеження житла та оформити право власності. Після цього людина зможе скористатися передбаченими державою механізмами компенсації.

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Чому це питання актуальне зараз

Чим довше зберігається проблема неприватизованого зруйнованого житла, тим складніше постраждалим відновити свої майнові права. Запропоновані зміни мають створити для таких людей юридичний механізм переходу від статусу наймача до власника.

Законопроєкт № 16012 наразі лише зареєстрований у парламенті. Якщо його ухвалять, це може стати важливим кроком для тисяч сімей, які користувалися державним або комунальним житлом і втратили його через війну.



