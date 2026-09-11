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11 вересня 2026, 8:52

Італія посилила контроль криптопереказів: під ударом санкційні стейблкоїни

Банк Італії зобов’язав піднаглядні фінансові та криптовалютні компанії посилити контроль за операціями, які можуть бути пов’язані з особами та організаціями під санкціями ЄС. Нові вимоги поширюються, зокрема, на перекази криптоактивів.

Банк Італії зобов’язав піднаглядні фінансові та криптовалютні компанії посилити контроль за операціями, які можуть бути пов’язані з особами та організаціями під санкціями ЄС.

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Регулятор посилює перевірку криптовалютних операцій

Регулятор вимагає забезпечити ефективні системи для виявлення санкційних клієнтів і транзакцій, а також враховувати рекомендації Європейського банківського управління щодо перевірки переказів коштів і криптоактивів.

Рішення має особливе значення для крипторинку на тлі поширення стейблкоїнів, які можуть використовуватися для обходу західних санкцій.

Під особливою увагою — санкційні стейблкоїни

Один із показових прикладів — російський рублевий стейблкоїн A7A5.

За даними CertiK, від моменту запуску в січні 2025 року через A7A5 пройшло понад $110 млрд транзакцій. Компанія зазначає, що емітент, банк, який забезпечує резерви, та торгова платформа токена перебувають під санкціями різних західних юрисдикцій.

Таким чином, нові вимоги Банку Італії спрямовані не лише на традиційні фінансові перекази, а й на перекриття каналів, через які санкційні активи можуть переміщуватися за допомогою криптовалют.

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Італійські постачальники послуг із криптоактивами (CASP) уже підпадають під вимоги щодо протидії відмиванню коштів. Правила ЄС також передбачають передачу інформації про відправника та отримувача криптопереказу, що має підвищувати його відстежуваність.

Для ринку це означає подальше посилення комплаєнсу: криптоплатформам доведеться вдосконалювати системи санкційного скринінгу та приділяти більше уваги операціям зі стейблкоїнами й іншими активами, пов’язаними з підсанкційними юрисдикціями або особами.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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