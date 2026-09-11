Як повідомляє сайт Кабінету міністрів, учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть оформити відстрочку онлайн через Резерв+. Для цього не потрібно збирати довідки чи звертатися до ЦНАП.
Відстрочка без ЦНАП: хто з педагогів може оформити її через Резерв+
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Як це робиться
Право на відстрочку система перевіряє автоматично за даними АІКОМ та Пенсійного фонду України.
Щоб скористатися сервісом, педагог має відповідати основним умовам:
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заклад освіти в АІКОМ зазначений як основне місце роботи;
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педагогічне навантаження становить не менше 0,75 ставки;
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посада належить до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;
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код ЄДРПОУ роботодавця в АІКОМ збігається з даними ПФУ.
Для оформлення потрібно відкрити в Резерв+ «Сервіси» → «Запит на відстрочку», вибрати категорію педагогічних працівників, перевірити дані та подати запит.
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Якщо інформація в АІКОМ або ПФУ застаріла, спочатку її потрібно оновити через адміністрацію, кадрову службу або бухгалтерію закладу. Після актуалізації даних запит на відстрочку можна подати повторно.
Результат перевірки надійде у застосунок, а оформлена відстрочка відобразиться в електронному військово-обліковому документі.
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