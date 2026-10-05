Найкращі країни для пенсії у 2026 році: шість із топ-10 — у Європі

Уругвай назвали найкращою країною світу для життя на пенсії — він випередив Португалію, яка торік очолювала рейтинг. Водночас до першої десятки потрапили одразу шість європейських країн — їхні програми для пенсіонерів отримали високі оцінки за якість життя та можливості для подорожей і переїзду. Про це пише Еuronews.

Уругвай назвали найкращою країною світу для життя на пенсії — він випередив Португалію, яка торік очолювала рейтинг.

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Рейтинг склала компанія Global Citizen Solutions. У ньому порівняли 46 програм для пенсіонерів і людей із пасивним доходом. Їх оцінювали за якістю життя, мобільністю та можливістю отримати громадянство, рівнем оподаткування, процедурою оформлення та витратами.

Уругвай очолив рейтинг завдяки високим результатам у всіх п'яти категоріях. При цьому країна не стала першою в жодній із них окремо. Друге місце посів Маврикій.

Які країни Європи потрапили до топ-10

До першої десятки увійшли Іспанія, Португалія, Латвія, Андорра, Італія та Греція. Ще чотири європейські країни — Австрія, Албанія, Кіпр і Мальта — увійшли до топ-10 програм Європи.

Європейські програми особливо добре оцінюють якість життя та мобільність. Однак їхнім слабким місцем залишаються податки.

Іспанія стала найкращою серед європейських країн і посіла третє місце у світі. За якістю життя вона на п'ятій позиції, а оформлення програми може тривати до восьми місяців. Водночас за рівнем оподаткування Іспанія посіла останнє, 46-те, місце серед усіх програм.

Португалія стала другою серед європейських країн і п'ятою у світі. Торік вона очолювала глобальний рейтинг, але цього року опустилася після збільшення строку, необхідного для отримання громадянства. У травні вимогу для більшості заявників із країн поза ЄС збільшили з п'яти до десяти років.

Водночас Португалія залишається одним із найдоступніших великих європейських напрямків: необхідний дохід становить від €920 на місяць. Процедура оформлення може тривати до двох років.

Латвія посіла третє місце серед європейських країн. Процедура там займає від двох до чотирьох місяців, а сама програма є однією з найдешевших у рейтингу.

Андорра має найвищі оцінки за безпеку та стан довкілля серед усіх програм. Країна посіла третє місце у світі за якістю життя, а максимальна ставка податку на доходи становить 10%. Водночас програма в Андоррі є найдорожчою у рейтингу: вона передбачає інвестицію €1 млн у країну.

Італія та Греція посіли перше та друге місця у світі за показниками мобільності та можливості отримання громадянства відповідно. У Греції при цьому потрібно підтверджувати щомісячний дохід у розмірі €3500 — це один із найвищих показників серед програм.

Скільки потрібно заробляти для пенсії за кордоном

Вимоги до щомісячного доходу сильно відрізняються залежно від країни. У Нікарагуа достатньо менш як €600, тоді як у Бахрейні потрібно понад €9000.

Серед європейських програм на Кіпрі може бути достатньо доходу менш як €800 на місяць за виконання інших умов. В Андоррі потрібно отримувати понад €4500.

Важливий не лише розмір доходу, а й його джерело. Деякі програми вимагають підтвердити пенсію або пасивний дохід із-за кордону, інші приймають заощадження чи дивіденди. Окремі країни також висувають додаткові вимоги щодо депозитів, інвестицій або значних одноразових платежів.

Де найшвидше можна отримати громадянство

За даними рейтингу, 24 програми передбачають натуралізацію протягом п'яти років, ще 17 — протягом шести-десяти років.

Найкоротші строки — у країнах Південної Америки. В Аргентині громадянство можна отримати приблизно за два роки, а в Уругваї, Парагваї та деяких інших країнах — приблизно за три.

Водночас 11 країн, серед яких Австрія, Андорра, ОАЕ та Малайзія, не дозволяють подвійного громадянства. Тому в окремих випадках заявникам доведеться відмовитися від попереднього громадянства. Для тих, хто не готовий цього робити, варіантом може залишитися постійне проживання.

Автори рейтингу зазначають, що найкраща країна для пенсії залежить від пріоритетів людини. Різниця між першою та десятою позиціями становить менш як чотири бали, тому результати лідерів є близькими.