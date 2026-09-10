Понад 1 Гбіт/с: в Одесі почали тестувати 5G

Як повідомило Міністерство цифрової трансформації, в Одесі стартував пілотний проєкт із тестування мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G). Оператори та держава перевірятимуть роботу обладнання в реальних умовах, щоб накопичити досвід для подальшого масштабування технології після завершення воєнного стану.

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Під час тестувань швидкість передавання даних перевищує 1 Гбіт/с, а середня швидкість становить близько 600−700 Мбіт/с. 5G також має забезпечувати стабільніше з'єднання під значним навантаженням і допомагати операторам розвантажувати мережі 4G.

5G тестують у різних умовах

До запуску пілота в Одесі технологію вже випробовували у Львові, Харкові, Бородянці та Києві. За даними НКЕК, понад 1,5 млн українців уже отримали можливість протестувати 5G. По країні працює понад 300 базових станцій пілотної мережі.

Для держави результати тестування мають стати основою для підготовки умов майбутнього ліцензування частот і повноцінного розгортання 5G. Зокрема, йдеться про перевірку сумісності обладнання з військовими системами та визначення технічних параметрів роботи мережі.

Новий стандарт може бути особливо важливим для локацій із високою концентрацією користувачів, а також для розвитку цифрових сервісів, дистанційної роботи, онлайн-навчання та бізнес-застосунків.

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Як підключитися до 5G

Сучасні смартфони зазвичай автоматично переходять на 5G, якщо пристрій підтримує технологію та перебуває в зоні покриття. Якщо відповідний значок не з’являється, варто:

перевірити, чи активований 5G у налаштуваннях мобільної мережі;

оновити операційну систему смартфона;

вимкнути режим енергозбереження;

увімкнути та вимкнути «Режим польоту»;

перезавантажити смартфон.

Під час пілотування оператори продовжують використовувати 4G як основну технологію мобільного зв’язку, а 5G розглядається як наступний етап розвитку мережевої інфраструктури України.