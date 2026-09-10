Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 11 вересня. Долар офіційно подешевшав на 9 копійок, євро — на 23 копійки. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
10 вересня 2026, 16:28
НБУ знизив офіційний курс долара та євро на 11 вересня
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Офіційний курс валют
Офіційні курси валют на 11 вересня становитимуть:
- 1 долар США — 44,55 грн;
- 1 євро — 51,76 грн.
Для порівняння, станом на 10 вересня офіційний курс долара становив 44,64 грн, а євро — 51,99 грн.
Що змінилося
Порівняно з попереднім банківським днем гривня зміцнилася до обох валют.
Долар знизився з 44,64 грн до 44,55 грн, а євро — з 51,99 грн до 51,76 грн.
Таким чином, офіційний курс євро знову опустився нижче позначки 52 грн, а долар продовжив рух униз.
Джерело: Мінфін
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