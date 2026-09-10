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10 вересня 2026, 13:40

Фунт стерлінгів піднявся до максимуму з 29 серпня: що відбувається

Фунт стерлінгів у четвер зміцнився до $1,3554 за фунт — найвищого рівня з 29 серпня. Як стверджує Investing Com, головною причиною стало посилення очікувань, що Банк Англії може підвищувати процентні ставки швидше, ніж прогнозувалося.

Фунт стерлінгів у четвер зміцнився до $1,3554 за фунт — найвищого рівня з 29 серпня.

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Ринок поки не очікує підвищення ставки на найближчому засіданні британського центробанку. Водночас трейдери прогнозують щонайменше два підвищення ставки до березня 2027 року, а ймовірність третього оцінюють приблизно у 40%.

Інфляція підштовхує Банк Англії до жорсткішої політики

Очікування підвищення ставок посилилися після прискорення інфляції у Великій Британії. У липні споживчі ціни зросли на 2,9% у річному вимірі проти 2,6% місяцем раніше.

Для валютного ринку вища ставка робить активи у фунтах привабливішими для інвесторів, оскільки підвищує потенційну дохідність британських активів. Саме це зараз підтримує курс валюти.

Водночас ситуація залишається неоднозначною. Зростання цін на нафту — Brent уже перевищила $100 за барель — створює додатковий інфляційний тиск для Великої Британії, яка значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв.

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Фунт випереджає долар за очікуваннями ставок

Ринки зараз закладають щонайменше два підвищення ставки Банку Англії до березня наступного року. Для Федеральної резервної системи США прогноз також передбачає два підвищення за аналогічний період.

При цьому британський центробанк намагається стримувати надто агресивні очікування. Глава Банку Англії Ендрю Бейлі наголошує, що подальше підвищення ставки не є гарантованим.

Таким чином, підтримку фунту зараз забезпечує поєднання високої інфляції, очікувань жорсткішої політики Банку Англії та відносно слабкої динаміки долара. Водночас дорогі енергоносії та майбутній осінній бюджет Великої Британії залишаються ризиками для валюти.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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