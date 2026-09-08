Мільярдер Кріс Рокос вирішив залишити Велику Британію

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 вересня 2026, 12:24

Мільярдер Кріс Рокос вирішив залишити Велику Британію

Засновник хедж-фонду Rokos Capital Management Кріс Рокос збирається залишити Велику Британію і стати резидентом Греції, пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з питанням. Представник компанії, під керуванням якої перебуває близько $22 млрд, відмовився від коментарів.

Засновник хедж-фонду Rokos Capital Management Кріс Рокос збирається залишити Велику Британію і стати резидентом Греції, пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з питанням.

► Читайтесторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новини

В чому причина

Статок Рокоса Bloomberg Billionaires Index оцінює приблизно $4 млрд. В останньому щорічному рейтингу найбільших платників податків The Sunday Times він посів третє місце. За рік фінансист заплатив 330 млн. фунтів стерлінгів ($447 млн.) податків.

Як нагадує Bloomberg, Греція пропонує заможним іноземцям спеціальний податковий режим на 15 років. Його учасники можуть сплачувати фіксований податок у розмірі 100 тисяч євро на рік із усіх доходів, одержаних за межами країни. Аналогічна 15-річна програма діє в Італії, проте після нещодавнього підвищення фіксований податок на закордонні доходи там становить 300 тисяч євро на рік.

Великобританія, навпаки, скасувала багаторічний режим non-dom, що дозволяв заможним іноземцям не сплачувати британські податки із закордонних доходів.

Натомість влада запровадила чотирирічну програму Foreign Income and Gains, яка повністю звільняє нових резидентів від оподаткування іноземних доходів. Британський уряд називає нову систему більш конкурентоспроможною, проте пільговий період у країні значно коротший, ніж у Греції та Італії.

Wexit продовжується

Рокос поповнив список відомих фінансистів та підприємців, які залишили Великобританію після реформи режиму non-dom та підвищення податків на спадщину, приріст капіталу та інвестиції у фонди прямих інвестицій. Раніше з країни виїхали засновник Checkout.com Гійом Пуза та другий за розміром статку мільярдер Єгипту Нассеф Савіріс, нагадує Bloomberg.

У жовтні 2025 року стало відомо, що співзасновник та генеральний директор Revolut Микола Сторонський змінив місце проживання з Великобританії на ОАЕ. Згідно з документами його сімейного офісу, поданими британському регулятору, підприємець переїхав до Емірати роком раніше.

Bloomberg наголошував на тому, що це сталося на тлі британських податкових реформ. Сторонський відмовився від російського громадянства та у 2022 році отримав громадянство Великобританії.

Тренд на від'їзд заможних жителів із країни отримав назву Wexit — від wealth exit. За прогнозом Henley & Partners, у 2025 році Великобританію могли залишити близько 16,5 тисяч доларових мільйонерів — більше, ніж будь-яку іншу країну світу, і більш ніж удвічі більше, ніж Китай. Роком раніше компанія очікувала від'їзду зі Сполученого Королівства понад 9,5 тисяч заможних людей, включаючи 85 власників інвестиційних активів від $100 млн і десять мільярдерів. Майже 70% потенційних емігрантів обирали країни Європи, наступним за популярністю напрямом були ОАЕ.

Опитування Arton Capital, проведене влітку 2025 року серед більш ніж тисячі жителів Великобританії зі статками від 1 млн фунтів стерлінгів, також показало, що понад половину з них були готові залишити країну у разі введення податку на багатство.

Нова перспектива

Рішення Рокоса ухвалено в момент, коли новий міністр фінансів Джон Хілі готується подати 28 жовтня свій перший бюджет. Глобальний розпродаж облігацій вже скоротив приблизно вдвічі бюджетний резерв у 23,6 млрд фунтів стерлінгів, який навесні мав уряд для дотримання фіскальних правил. Це посилило очікування нового підвищення податків для банків, нафтових компаній та заможних громадян.

Після перемоги на парламентських виборах 2024 року Лейбористська партія посилила оподаткування заможних резидентів, спадщини, фондів прямих інвестицій та приватних шкіл.

Колишній міністр фінансів Рейчел Рівз також запровадила податок на житлову нерухомість вартістю понад 2 млн. фунтів стерлінгів. Хілі пообіцяв знизити навантаження на бізнес, але не став говорити про скорочення податків, а змінив Кіра Стармера на посаді прем'єр-міністра Енді Бернем раніше підтримував підвищення податків на приріст капіталу та землю, зазначає агентство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами