Мільярдер Кріс Рокос вирішив залишити Велику Британію

Засновник хедж-фонду Rokos Capital Management Кріс Рокос збирається залишити Велику Британію і стати резидентом Греції, пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з питанням. Представник компанії, під керуванням якої перебуває близько $22 млрд, відмовився від коментарів.

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В чому причина

Статок Рокоса Bloomberg Billionaires Index оцінює приблизно $4 млрд. В останньому щорічному рейтингу найбільших платників податків The Sunday Times він посів третє місце. За рік фінансист заплатив 330 млн. фунтів стерлінгів ($447 млн.) податків.

Як нагадує Bloomberg, Греція пропонує заможним іноземцям спеціальний податковий режим на 15 років. Його учасники можуть сплачувати фіксований податок у розмірі 100 тисяч євро на рік із усіх доходів, одержаних за межами країни. Аналогічна 15-річна програма діє в Італії, проте після нещодавнього підвищення фіксований податок на закордонні доходи там становить 300 тисяч євро на рік.

Великобританія, навпаки, скасувала багаторічний режим non-dom, що дозволяв заможним іноземцям не сплачувати британські податки із закордонних доходів.

Натомість влада запровадила чотирирічну програму Foreign Income and Gains, яка повністю звільняє нових резидентів від оподаткування іноземних доходів. Британський уряд називає нову систему більш конкурентоспроможною, проте пільговий період у країні значно коротший, ніж у Греції та Італії.

Wexit продовжується

Рокос поповнив список відомих фінансистів та підприємців, які залишили Великобританію після реформи режиму non-dom та підвищення податків на спадщину, приріст капіталу та інвестиції у фонди прямих інвестицій. Раніше з країни виїхали засновник Checkout.com Гійом Пуза та другий за розміром статку мільярдер Єгипту Нассеф Савіріс, нагадує Bloomberg.

У жовтні 2025 року стало відомо, що співзасновник та генеральний директор Revolut Микола Сторонський змінив місце проживання з Великобританії на ОАЕ. Згідно з документами його сімейного офісу, поданими британському регулятору, підприємець переїхав до Емірати роком раніше.

Bloomberg наголошував на тому, що це сталося на тлі британських податкових реформ. Сторонський відмовився від російського громадянства та у 2022 році отримав громадянство Великобританії.

Тренд на від'їзд заможних жителів із країни отримав назву Wexit — від wealth exit. За прогнозом Henley & Partners, у 2025 році Великобританію могли залишити близько 16,5 тисяч доларових мільйонерів — більше, ніж будь-яку іншу країну світу, і більш ніж удвічі більше, ніж Китай. Роком раніше компанія очікувала від'їзду зі Сполученого Королівства понад 9,5 тисяч заможних людей, включаючи 85 власників інвестиційних активів від $100 млн і десять мільярдерів. Майже 70% потенційних емігрантів обирали країни Європи, наступним за популярністю напрямом були ОАЕ.

Опитування Arton Capital, проведене влітку 2025 року серед більш ніж тисячі жителів Великобританії зі статками від 1 млн фунтів стерлінгів, також показало, що понад половину з них були готові залишити країну у разі введення податку на багатство.

Нова перспектива

Рішення Рокоса ухвалено в момент, коли новий міністр фінансів Джон Хілі готується подати 28 жовтня свій перший бюджет. Глобальний розпродаж облігацій вже скоротив приблизно вдвічі бюджетний резерв у 23,6 млрд фунтів стерлінгів, який навесні мав уряд для дотримання фіскальних правил. Це посилило очікування нового підвищення податків для банків, нафтових компаній та заможних громадян.

Після перемоги на парламентських виборах 2024 року Лейбористська партія посилила оподаткування заможних резидентів, спадщини, фондів прямих інвестицій та приватних шкіл.

Колишній міністр фінансів Рейчел Рівз також запровадила податок на житлову нерухомість вартістю понад 2 млн. фунтів стерлінгів. Хілі пообіцяв знизити навантаження на бізнес, але не став говорити про скорочення податків, а змінив Кіра Стармера на посаді прем'єр-міністра Енді Бернем раніше підтримував підвищення податків на приріст капіталу та землю, зазначає агентство.