Скандал у Китаї вдарив по Louis Vuitton: продажі впали на 30%

Продажі Louis Vuitton у Китаї у липні скоротилися приблизно на 30%, а в серпні падіння сповільнилося до 20−25%, — пише Bloomberg. Одним із факторів став скандал навколо судового спору французького бренду з місцевою мережею чайних Molly Tea.

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За оцінкою дослідницької компанії JL Warren Capital, негативна реакція китайських споживачів посилила проблеми Louis Vuitton, який уже стикався зі зниженням попиту через слабкість китайської економіки.

Скандал через торговельну марку

Louis Vuitton подав до суду на Molly Tea через схожість її чотирипелюсткового логотипу з фірмовим квітковим символом французького бренду. Суд став на бік Louis Vuitton і зобов'язав китайську компанію виплатити 10,3 млн юанів ($1,5 млн).

Рішення спричинило хвилю критики в китайських соцмережах. Користувачі, зокрема, захищали Molly Tea та звинувачували французький бренд у надмірному тиску на місцевий бізнес.

За даними JL Warren, скандал помітно вплинув на продажі Louis Vuitton. Водночас компанія прогнозує, що у вересні темпи падіння можуть скоротитися приблизно до 13%.

Китай залишається критично важливим для LVMH

Китайський ринок має стратегічне значення для французької групи LVMH. На Азію без урахування Японії припадало близько 29% виручки групи у першому півріччі.

За оцінкою UBS, китайські споживачі забезпечують близько 30% продажів LVMH, тоді як Louis Vuitton генерує приблизно чверть виручки групи та близько 60% її прибутку до сплати відсотків і податків.

Проблеми, однак, не обмежуються Louis Vuitton. У липні продажі Gucci в Китаї, за оцінкою JL Warren, впали на 20%, а Hermès — приблизно на 5%. У серпні зниження становило відповідно близько 10% і 13%.

Акції LVMH від початку року втратили понад 36%, Hermès — близько третини, а Kering — майже 23%.

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Для люксового сектору китайський ринок ускладнюють уповільнення економіки, слабший попит заможних споживачів і заходи влади, спрямовані на збільшення податкових надходжень.

Водночас аналітики очікують, що негативна реакція на Louis Vuitton матиме переважно короткостроковий характер, хоча вона вже могла погіршити результати бренду в Китаї у третьому кварталі 2026 року.