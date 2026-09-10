США проти Huawei: у Брукліні почався гучний суд над китайським техногігантом

У федеральному суді Брукліна розпочався кримінальний процес проти китайської технологічної корпорації Huawei . Як повідомляє Reuters, американські прокурори стверджують, що компанія протягом двох десятиліть систематично використовувала незаконні методи для розширення бізнесу, зокрема викрадала комерційні секрети американських компаній і приховувала діяльність в Ірані.

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Huawei заперечує звинувачення. Захист наполягає, що прокуратура намагається представити окремі дії співробітників і звичайні бізнес-процеси як частину масштабної злочинної змови. Процес може тривати близько трьох місяців.

У чому США звинувачують Huawei

За версією прокуратури, Huawei вступила у змову з метою отримання комерційних секретів щонайменше п'яти американських технологічних компаній.

Серед епізодів, які розглядає суд:

отримання вихідного коду операційної системи для мережевих маршрутизаторів Cisco ;

викрадення роботизованої руки, яку T-Mobile використовувала для тестування смартфонів;

несанкціоноване фотографування мережевого обладнання іншої технологічної компанії.

Прокурори стверджують, що ці дії мали забезпечити Huawei конкурентну перевагу та допомогти компанії швидше розширювати бізнес на світовому телекомунікаційному ринку.

Окремий блок справи стосується Ірану. США звинувачують Huawei у приховуванні характеру своїх операцій у країні, щоб проводити доларові платежі через американську фінансову систему попри санкції.

Обвинувачення також включає епізоди, пов'язані з відмиванням коштів, шахрайством, перешкоджанням правосуддю та рекетом — використанням підприємства для систематичної незаконної діяльності.

Huawei: це не змова, а конкуренція

Захист компанії категорично не погоджується з версією прокуратури.

Адвокати Huawei заявляють, що американська сторона вибірково використовує окремі інциденти, намагаючись створити картину організованої злочинної діяльності.

За їхньою версією, випадки з Cisco та T-Mobile були діями окремих співробітників, а керівництво компанії після їх виявлення вживало заходів.

Захист також заперечує навмисне порушення санкцій США. Адвокати стверджують, що немає доказів того, що Huawei усвідомлювала незаконність проведення певних операцій у доларах. Вони також звертають увагу, що банки, які нібито були введені в оману, знали про роботу Huawei в Ірані та продовжували боротися за її бізнес.

Таким чином, головна лінія захисту полягає в тому, що прокуратура намагається перетворити окремі порушення або помилки співробітників на доказ існування централізованої злочинної стратегії.

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Справа почалася з арешту фіндиректора Huawei

Кримінальне переслідування Huawei почалося ще у 2018 році. Тоді США звинуватили компанію та її фінансового директора Мень Ваньчжоу у банківському шахрайстві та порушенні санкцій через діяльність Huawei в Ірані.

Мень затримали у Ванкувері за американським ордером. Майже три роки вона оскаржувала можливу екстрадицію до США, після чого повернулася до Китаю в межах дипломатичної домовленості між Вашингтоном, Пекіном та Оттавою.

У 2022 році звинувачення проти Мень були зняті в межах угоди з американською прокуратурою. Водночас зроблені нею раніше визнання можуть бути використані як докази у нинішньому процесі.

Суд над Huawei має не лише юридичне, а й значне геополітичне значення. Компанія залишається одним із ключових китайських виробників телекомунікаційного обладнання та дедалі активніше розвиває напрямок ШІ-чипів. Сполучені Штати при цьому обмежують доступ Huawei до американських технологій, посилаючись на ризики для національної безпеки.