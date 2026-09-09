Після закриття міжбанку у середу, 9 вересня, курс долара додав 3 копійки у купівлі та у продажу, євро додало 7 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу.
9 вересня 2026, 17:59
Міжбанк закрився зростанням долара та євро
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Валютний ринок
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Відкриття 9 вересня
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Закриття 9 вересня
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Зміни
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44,62/44,65
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44,65/44,68
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3/3
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51,94/51,95
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52,01/52,03
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7/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,40−44,90 грн. Євро купують за 51,58 грн, а продають за 52,26 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,82−44,85, євро — 51,98−52,21 грн.
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Джерело: Мінфін
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