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9 вересня 2026, 14:53

Фунт просів, євро тримається, долар шукає підтримку: огляд валютного ринку

Британський фунт у середу знизився, тоді як євро залишався стабільним, а долар отримав певну підтримку після широкого ослаблення на попередній сесії. Про це пише Investing.

Британський фунт у середу знизився, тоді як євро залишався стабільним, а долар отримав певну підтримку після широкого ослаблення на попередній сесії.

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Що відбувається на валютному ринку

Станом на 13:05 пара GBP/USD знизилася на 0,05% — до 1,3534. Водночас EUR/USD залишалася стабільною на рівні 1,1625.

Головною темою для валютного ринку залишається те, що долар поки не зміг повною мірою скористатися сприятливими фундаментальними факторами.

Чому долар поводиться слабше, ніж очікували

Глобальний керівник відділу ринків та регіональний керівник досліджень щодо Великої Британії та країн Центральної і Східної Європи в ING Кріс Тернер зазначив, що динаміка долара цього тижня була «дещо розчаровуючою і збивала з пантелику».

За його словами, зростання цін на енергоносії через загострення ситуації в Перській затоці мало б спрямувати більше торговельних потоків у бік США — на шкоду Європі та Азії.

Однак долар так і не відреагував помітним зміцненням.

Що стримує долар

Одним із головних стримувальних факторів Тернер назвав нестабільність пари USD/JPY.

За його словами, глобальні макроекономічні хедж-фонди позиціонуються в очікуванні пробою рівня 150 вниз у найближчі місяці.

Ще одним фактором тиску на долар є тісна негативна кореляція між високими рівнями світових фондових ринків і американською валютою.

Ринок чекає на дані щодо інфляції у США

Інвестори очікують публікації звіту щодо індексу споживчих цін у США за серпень.

В ING вважають ці дані останнім важливим елементом перед рішенням Федеральної резервної системи щодо монетарної політики наступного тижня.

Банк прогнозує підвищення ставки на 25 базисних пунктів.

Що буде з індексом долара

В ING не бачать переконливих підстав для негайного пробою підтримки індексу долара DXY на рівні 98,55/98,65.

Водночас у разі такого пробою він, імовірно, буде пов’язаний із рухом USD/JPY і може потягнути індекс долара до 98,00.

Чому знизився фунт

Сниження фунта у середу не було пов’язане з британськими фундаментальними показниками.

Протягом сесії у Великій Британії не було важливих внутрішніх макроданих або політичних подій. Тому рух фунта майже повністю пояснюється загальним позиціонуванням інвесторів у доларі.

Що з євро

Євро, за словами Тернера, перебуває приблизно в середині діапазону, який спостерігається з квітня, поблизу рівня 1,1600.

Він зазначив, що погіршення умов торгівлі для єврозони може стати важливим фактором тиску на EUR/USD цього тижня.

Водночас стійкість пари, на думку аналітика, радше ставить питання до долара, ніж до самого євро.

Чого очікують від ЄЦБ

Напередодні очікуваного рішення Європейського центрального банку в ING прогнозують «голубине» підвищення ставки або принаймні таке рішення, яке не підтримає очікування додаткового посилення політики на 50 базисних пунктів, уже закладене в ціни.

В ING не бачать чіткого сценарію для пробою EUR/USD опору на рівні 1,1640/1,1645.

У разі пробою наступною ціллю може стати зона 1,1675/1,1680.

Прогноз ING

Базовий сценарій ING передбачає рівень EUR/USD близько 1,15 до кінця вересня — за умови реалізації очікуваного підвищення ставки ФРС.

Змінити прогноз щодо долара можуть жорсткіший сюрприз від ФРС або рішучий пробій USD/JPY нижче рівня 150.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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