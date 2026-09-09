В Україні зріс попит на будівельників: кого роботодавці шукають найчастіше

За рік помітно зріс попит на будівельників на сході та півдні України, у той час, як у західних та центральних містах показники переважно зменшились. Про це пише Budport з посиланням на OLX Робота.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новини

Як змінився попит

Аналітики проаналізували дані платформи за липень. Кількість розміщених вакансій за рік помітно зросла в обласних центрах сходу та півдня України.

Зокрема фіксували +27% у Кропивницькому, +23% у Дніпрі, +16% у Полтаві, + 14% у Запоріжжі, +13% у Миколаєві, +8% у Харкові та + 4% у Сумах.

У західних та центральних містах показники переважно зменшились. Найбільш помітно — у Києві -12%, у Рівному, Львові, Івано-Франківську та ВІнниці по -10%, Тернополі -8%.

Читайте також: Дефіцит кадрів змінює правила: бізнес готовий навчати працівників з нуля

На показники впливають різні фактори, серед яких — безпекова ситуація та потреба у працівниках у конкретному регіоні. Водночас кількість відгуків кандидатів більш помітно зросла на заході України.

Так, за рік спостерігали +46% в Ужгороді (найвищий показник), +41% у Львові, +29% у Хмельницькому, +27% у Чернівцях, +19% в Івано-Франківську.

У Києві та Чернігові у кількості відгуків фіксували +21% та +26% відповідно.

У містах сходу та півдня показники зростання у межах від +5% до +7%, а у деяких — вони зменшились: Запоріжжя -11%, Миколаїв -40%, Суми -4%.

У західних і частині центральних міст, де кількість оголошень за рік переважно скоротилась, кількість відгуків зросла. Це може свідчити про посилення конкуренції за робочі місця серед кандидатів, кажуть аналітики.

Натомість на сході та півдні ситуація інша: зростання кількості вакансій не супроводжується помітним збільшенням відгуків. Роботодавці у цих регіонах відчувають гострішу потребу у працівниках.

Наближеність до лінії фронту впливає на попит зі сторони пошукачів. Однак невеликі показники зростання у деяких обласних центрах сигналізують про поступове відновлення активності на локальному ринку праці.

Станом на липень попит на фахівців у сфері будівництва — на рівні минулого року, а медіанна зарплата та активність кандидатів помітно зросли.

Читайте також:Будівництво в Україні обвалилося: у липні падіння сягнуло 25,9%

Які вакансії найзатребуваніші

На OLX Робота серед найбільш затребуваних вакансій у категорії «Будівництво / облицювальні роботи» — різноробочий, будівельник, монтажник, фасадник та електрик. Також у цій категорії шукають плиточників, мулярів, зварювальників, малярів, сантехніків та штукатурів.

«Якщо порівнювати дані за липень 2025 та 2026 років — кількість оголошень (розміщених вакансій) майже не змінилась (+1% по Україні). Це, зокрема, демонструє стабільний запит на спеціалістів у цій сфері», — говориться у повідомленні.

Щодо попиту на ці вакансії — зміни більш помітні, зазначають аналітики. За рік активність пошукачів у категорії зросла на 11%, а кількість відгуків на 1 оголошення збільшилась з 5 до 6.