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9 вересня 2026, 11:43

Рейтинг NovaPay та корпоративних облігацій підтверджено на рівні uaAA

Кредитний рейтинг NovaPay* та десяти серій корпоративних облігацій компанії підтверджено на рівні uaAA за національною шкалою. Такий самий рейтинг присвоєно новим випускам облігацій — серіям N та O. Оцінку підтвердила рейтингова агенція «Стандарт-Рейтинг».

Кредитний рейтинг NovaPay* та десяти серій корпоративних облігацій компанії підтверджено на рівні uaAA за національною шкалою.

Рейтинги оновлено за результатами аналізу діяльності NovaPay за перше півріччя 2026 року. Рівень uaAA свідчить про дуже високу спроможність компанії своєчасно та в повному обсязі виконувати свої боргові зобов’язання. Це також важливий показник фінансової надійності компанії.

«Підтвердження рейтингу uaAA та його присвоєння новим серіям облігацій — важлива незалежна оцінка фінансової стійкості NovaPay. Для інвесторів це додатковий орієнтир щодо надійності інструменту, а для нас — підтвердження того, що ми можемо й надалі розвивати інвестиційний напрям, виконуючи свої зобов’язання та спрямовуючи залучені кошти на розвиток кредитування українців і бізнесу», — зазначила Яна Левада, директорка з розвитку роздрібного бізнесу NovaPay.

Нові серії N та O мають загальну номінальну вартість по 200 млн грн кожна, номінал однієї облігації — 1 000 грн, відсоткова ставка — 18% річних. Кошти, залучені в результаті емісії, компанія спрямовуватиме на кредитування фізичних та юридичних осіб.

NovaPay має позитивну історію роботи на ринку корпоративних облігацій. Компанія вже успішно погасила три випуски власних облігацій загальним обсягом 300 млн грн: серію C у вересні 2025 року, серію A у квітні 2026 року та серію B у липні 2026 року.

* Емітент облігацій — ТОВ «НоваПей Кредит».

Джерело: Мінфін
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