У середу, 9 вересня, середній курс долара подорожчав на 8 копійок в купівлі та 7 копійок у продажу. Євро додало 8 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу.
9 вересня 2026, 11:02
Курс валют 9 вересня: долар та євро знову подорожчали
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,39−44,88 грн. Євро купують за 51,53 грн, а продають за 52,20 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,65−44,80, євро — 51,91−52,14 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,62/44,65 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,94/51,95 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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