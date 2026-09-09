Підприємства та організації можуть виплачувати стипендії учням і студентам за договором, укладеним із закладом освіти Для таких виплат Податковим кодексом передбачено неоподатковуваний ліміт, йдеться у повідомленні ДПС.
9 вересня 2026, 8:26
Стипендія понад 4660 грн: з якої суми потрібно сплатити податки
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Чи оподатковується степендія
У 2026 році стипендія у розмірі до 4 660 грн на місяць не оподатковується ПДФО та військовим збором.
Це правило поширюється на стипендії, які виплачуються учням, студентам, курсантам військових навчальних закладів, ординаторам, аспірантам та ад’юнктам.
А якщо стипендія більша за 4 660 грн?
Тоді податки нараховуються не на всю виплату, а лише на суму перевищення.
Наприклад, якщо підприємство виплачує студенту стипендію 6 000 грн на місяць, оподаткуванню підлягатиме 1 340 грн.
Із суми перевищення утримуються:
- 18 % податку на доходи фізичних осіб;
- 5 % військового збору.
Хто сплачує податок
Утримує та перераховує ці податки той, хто виплачує стипендію, як податковий агент. Тому самому отримувачу окремо декларувати та сплачувати їх не потрібно.
Джерело: Мінфін
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