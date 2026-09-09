Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 10вересня. Офіційний курс долара і євро не змінився. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
9 вересня 2026, 16:38
Долар і євро завмерли на місці: Нацбанк оголосив курс на 10 вересня
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Офіційний курс валют
Офіційні курси валют на 10 вересня становитимуть:
- 1 долар США — 44,46 грн;
- 1 євро — 51,63 грн.
Для порівняння, станом на 9 вересня офіційний курс долара також становив 44,46 грн, а євро — 51,68 грн.
Джерело: Мінфін
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