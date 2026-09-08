Goldman Sachs та Deutsche Bank запускають «кошики облігацій» напередодні виборів у Франції

Напередодні президентських виборів у Франції 2027 року Goldman Sachs та Deutsche Bank почали пропонувати інвесторам кошики французьких облігацій, включаючи найризикованіші банківські боргові зобов'язання, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Facebook: головні фінансові новини

Що це дасть інвестору

Ці інструменти дозволять інвесторам отримувати прибуток від різних результатів виборів або хеджувати пов'язані з ними ризики, зазначає агентство.

Кошики дозволяють інвесторам відкривати довгі або короткі позиції в портфелях цінних паперів, включаючи облігації додаткового капіталу першого рівня (AT1), найризикованіший тип банківського боргу, без безпосереднього володіння базовими активами.

Інвестори отримують ризик, торгуючи базовими облігаціями або через деривативи, такі як свопи на повну прибутковість, повідомили джерела агентству.

Політична ситуація у Франції вже почала безпосередньо впливати на кредитні ринки: за останній місяць премії за ризик за французькими банківськими облігаціями зросли на більшій частині кривої дохідності, хоча спреди на ширшому ринку AT1 здебільшого звузилися, повідомляє Bloomberg.

Чому банки використовують кредитні кошики?

За даними Bloomberg, Goldman Sachs активно бере участь у зростаючому ринку кредитного кошика. Раніше банк разом з JPMorgan Chase структурував угоди, які дозволили опосередковано вийти на ринок приватного кредитування через страховиків, які є одними з найбільших власників цього класу активів.

Банки також сформували портфелі публічних компаній, пов'язаних з приватним кредитуванням.

Німецький Deutsche Bank офіційно запустить власну платформу кредитного кошика наступного місяця, але, за даними Bloomberg, вже структурує аналогічні угоди на основі індивідуальних запитів. Такі інструменти не відображають власних позицій торгових підрозділів і використовуються виключно для виконання клієнтських транзакцій, зазначає агентство.

«Ці портфелі не були створені спеціально у відповідь на поточні події, але вони доступні для клієнтів, які бажають втілити різні погляди на ситуацію», — сказав Шон Фланаган, керівник відділу інвестиційних рішень Deutsche Bank, у звіті Bloomberg.

Речник Goldman Sachs відмовився коментувати новинне агентство.

Чому це важливо?

За даними Bloomberg, політичний ризик у Франції стає ключовим фактором для інвесторів. Головне питання полягає в тому, як наступник президента Еммануеля Макрона впорається з дефіцитом бюджету понад 5%, зростанням витрат на обслуговування боргу та економікою на межі рецесії.

«Економічне зростання у Франції сповільнюється, фіскальна політика залишається нестабільною, імпульс до реформ зупинився, а політичні перспективи просто лякають», — зазначають економісти Berenberg.