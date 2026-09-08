Після закриття міжбанку у вівторок, 8 вересня, курс долара додав 27 копійок у купівлі та 26 копійок у продажу, євро додало 32 копійки у купівлі та 31 копійку у продажу.
8 вересня 2026, 17:46
Міжбанк закрився різким зростанням долара та євро
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Валютний ринок
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Відкриття 8 вересня
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Закриття 8 вересня
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Зміни
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44,35/44,39
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44,62/44,65
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27/26
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51,54/51,57
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51,86/51,88
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32/31
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,31−44,81 грн. Євро купують за 51,45 грн, а продають за 52,08 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,80, євро — 51,90−52,02 грн.
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Джерело: Мінфін
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