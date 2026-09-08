Українців може зачепити новий податок на купівлю житла в Греції: ставка зросте у 5 разів

Уряд Греції планує в п’ять разів підвищити податок на передачу житлової нерухомості для покупців із країн, що не входять до Європейського Союзу, — з 3% до 15%. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, пише Open4business.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про податок

Новий захід має набути чинності з 2027 року і може безпосередньо торкнутися, зокрема, покупців з України, якщо вони не належать до передбачених законодавством пільгових категорій.

Влада пояснює підвищення необхідністю обмежити додатковий попит на житло з боку покупців із третіх країн, який, за їхньою оцінкою, сприяє зростанню цін і погіршує доступність нерухомості для постійних мешканців Греції.

Читайте також: Податок на нерухомість у 2026 році: хто має сплатити і коли можуть оштрафувати

Який податок на сьогодні

Наразі базовий податок на передачу нерухомості в Греції становить 3% від податкової вартості об'єкта, а з урахуванням муніципального збору фактична ставка сягає 3,09%.

Для покупців житла, на яких поширюються нові правила, ставка становитиме 15%, або близько 15,45% з урахуванням муніципального збору. Таким чином, при купівлі квартири вартістю 300 тис. євро податкове навантаження може збільшитися приблизно з 9,3 тис. євро до 46,35 тис. євро, а для об'єкта вартістю 500 тис. євро — з 15,45 тис. євро до 77,25 тис. євро.

Підвищена ставка стосується саме житлової нерухомості. Згідно з роз’ясненням уряду від 7 вересня, вона не повинна поширюватися на комерційні приміщення, земельні ділянки та інші категорії нерухомості.

Кого стосуватиметься

При цьому під підвищену ставку потраплять не всі громадяни держав поза межами ЄС. Винятки передбачені, зокрема, для осіб, які мають статус довгострокового резидента Греції, деяких громадян грецького походження, визнаних біженців та власників окремих категорій дозволу на проживання. Громадяни ЄС та Європейської економічної зони також залишаться поза дією підвищеної ставки.

Чи зачіпить українців

Для українців наслідки цього нововведення залежатимуть насамперед від їхнього юридичного та податкового статусу в Греції.

Україна не є членом ЄС чи ЄЕЗ, тому український громадянин, який купує житло як звичайний покупець із третьої країни, потенційно підпадає під ставку 15%. У опублікованому урядом роз’ясненні окремо не зазначено, чи буде спеціальне виключення для українців, які перебувають у країні за режимом тимчасового захисту.