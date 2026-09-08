Долар завмер, євро пішов униз: Нацбанк оголосив курс на 9 вересня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 9 вересня. Офіційний курс долара не змінився, євро подешевшав на 5 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Офіційний курс валют

Офіційні курси валют на 9 вересня становитимуть:

1 долар США — 44,46 грн;

1 євро — 51,63 грн.

Для порівняння, станом на 8 вересня офіційний курс долара також становив 44,46 грн, а євро — 51,68 грн.

Що змінилося

Порівняно з попереднім банківським днем гривня залишилася стабільною до долара та незначно зміцнилася до євро.

Курс долара зберігся на рівні 44,46 грн, тоді як євро знизився з 51,68 грн до 51,63 грн.