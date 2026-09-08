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8 вересня 2026, 16:18

Сировина обігнала криптовалюту на Kalshi: торги перевищили $400 млн

Ринок прогнозів Kalshi зафіксував швидше зростання торгівлі сировинними товарами, ніж криптовалютами. Про це повідомляє Reuters. Через сім місяців після запуску відповідного напряму щомісячний обсяг торгів нафтою, газом і металами перевищив $400 млн — приблизно в чотири рази більше, ніж обсяг криптовалютних контрактів Kalshi на аналогічному етапі.

Ринок прогнозів Kalshi зафіксував швидше зростання торгівлі сировинними товарами, ніж криптовалютами.

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Такі результати стали одним із головних аргументів на користь подальшого розширення платформи на традиційні фінансові активи.

Чому сировина виявилася популярнішою за криптовалюту

Одним із чинників став бум роздрібної торгівлі. Kalshi побачила попит користувачів на інструменти, за допомогою яких можна робити ставки на зміну цін сировини, зокрема нафти, газу та металів.

При цьому сировинні ринки мають важливу перевагу для прогнозної платформи: вони тісно пов'язані з подіями, які легко пояснити та відстежувати — рішеннями ОПЕК+, геополітичними конфліктами, перебоями постачання, запасами нафти, попитом на метали чи змінами промислової активності.

На відміну від багатьох криптовалютних активів, ці фактори безпосередньо впливають на фізичні ринки, тому користувачам простіше формувати власні прогнози щодо майбутніх цін.

Ліквідність допомогла Kalshi прискорити зростання

Співзасновник Kalshi Тарек Мансур пояснює успіх товарного напряму насамперед зростанням ліквідності платформи.

Для ринку прогнозів це критично важливо: користувач повинен мати можливість не лише відкрити позицію, а й знайти покупця або продавця, коли захоче її закрити.

За словами Мансура, велика та різноманітна база учасників дозволила Kalshi швидше створювати ліквідність у нових категоріях. У результаті компанія може запускати нові ринки значно швидше, ніж на початку своєї роботи.

Фактично платформа отримала ефект масштабу: чим більше користувачів торгує різними категоріями, тим легше залучати ліквідність до нових контрактів.

Kalshi виходить за межі криптовалют

Успіх сировинних контрактів стимулює компанію розширювати перелік доступних інструментів. Kalshi вже подала заявки на запуск безстрокових ф'ючерсів, пов'язаних із фондовими індексами, металами, валютами та процентними ставками.

Окремо компанія готує заявку на безстроковий контракт на нафту WTI. Такий інструмент дозволив би торгувати нафтовою експозицією без необхідності періодично переносити позицію на новий контракт.

Це свідчить про зміну стратегії Kalshi: платформа намагається перетворитися з майданчика, відомого насамперед прогнозами щодо політики, спорту та криптовалют, на універсальний ринок для торгівлі очікуваннями щодо різних класів активів.

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Що означає успіх сировини

Перевищення $400 млн місячного обсягу показує, що користувачі Kalshi активно використовують прогнозні контракти не лише для криптовалют.

Компанія стверджує, що крипторинок свого часу продемонстрував можливість масштабування нових категорій із десятків мільйонів до мільярдів доларів місячного обсягу. Тепер сировинний сегмент показує ще швидшу динаміку на ранньому етапі.

Водночас це не означає, що традиційні товарні ринки витісняють криптовалюту загалом. Йдеться лише про швидкість набору обсягів на самій платформі Kalshi. Її стратегія зараз полягає в тому, щоб використати вже створену ліквідність і базу користувачів для виходу на дедалі ширше коло фінансових активів.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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