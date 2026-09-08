У вівторок, 8 вересня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 17 коп. до 82,39 грн/л, на дизельне пальне — на 20 коп. до 92,83 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
8 вересня 2026, 14:53
Ціни на пальне 8 вересня: бензин, дизель та автогаз пішли вгору
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Як змінилися ціни за добу
- Бензин марки А-95 (преміум) — 86,22 грн/л (здорожчав на 23 коп.);
- Бензин марки А-95 — 82,39 грн/л (здорожчав на 17 коп.);
- Бензин марки А-92 — 78,67 грн/л (здорожчав на 7 коп.);
- Дизпальне — 92,83 грн/л (здорожчало на 20 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 43,42 грн/л, що на 1 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.
Джерело: Мінфін
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