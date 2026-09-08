Ціни на пальне 8 вересня: бензин, дизель та автогаз пішли вгору

У вівторок, 8 вересня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 17 коп. до 82,39 грн/л, на дизельне пальне — на 20 коп. до 92,83 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».