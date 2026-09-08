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8 вересня 2026, 13:51

Affordable Housing Act: ЄС хоче обмежити короткострокову оренду в проблемних районах

9 вересня Європейська комісія представить Affordable Housing Act — новий законодавчий пакет, покликаний дати країнам ЄС та місцевій владі додаткові інструменти для боротьби з дефіцитом доступного житла. Наразі йдеться про проєкт, який після презентації має пройти погодження в Європарламенті та Раді ЄС.

9 вересня Європейська комісія представить Affordable Housing Act — новий законодавчий пакет, покликаний дати країнам ЄС та місцевій владі додаткові інструменти для боротьби з дефіцитом доступного житла.

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Однією з центральних частин документа стане регулювання короткострокової оренди у районах із найбільшим житловим навантаженням. Комісія пропонує створити спільні критерії для визначення так званих housing stress areas — територій, де житло стає надто дорогим або його пропозиція не відповідає попиту.

Які норми можуть з'явитися

У проєкті, який уже потрапив до ЗМІ, для визначення «житлового стресу» використовується, зокрема, співвідношення вартості житла та доходів населення. Один із критеріїв — коли середня ціна житла перевищує середній наявний дохід у 8 разів або більше. Водночас мають враховуватися динаміка цього показника за останні 10 років, демографія, обсяг житлової пропозиції та попиту, а також прогноз на найближчі три роки.

У таких районах національна або місцева влада зможе запроваджувати обмеження для короткострокової оренди. Серед можливих інструментів — квоти, обмеження кількості об'єктів, правила доступу на ринок і вимоги до використання житла. Документ також допускає заходи щодо придбання або використання об'єктів, які не є основним місцем проживання.

Важливо, що це не означає автоматичної заборони Airbnb або купівлі других квартир по всій Європі. Обмеження мають застосовуватися у визначених проблемних районах і бути обґрунтованими, пропорційними та недискримінаційними.

Паралельно Єврокомісія робить ставку на збільшення пропозиції житла, залучення інвестицій, розвиток соціального житла, повернення порожніх об'єктів на ринок та спрощення будівельних процедур.

Хто підтримує, а хто критикує

Готельний бізнес уже позитивно оцінює ініціативу. Президент італійської Federalberghi Бернабо Бокка назвав можливе обмеження короткострокової оренди у проблемних районах важливим кроком і підтримав надання муніципалітетам додаткових повноважень.

Натомість представники власників нерухомості вважають проєкт загрозою для права власності та свободи розпоряджатися майном. Confedilizia критикує можливість обмежувати придбання та використання нерухомості, яка не є основним житлом. Ліберальні політики в Італії також виступають проти таких повноважень для місцевої влади.

Є й економічна критика. Аналітики Disruptive Competition Project зазначають, що короткострокова оренда охоплює близько 1% житлового фонду ЄС, тому обмеження Airbnb саме по собі не усуне структурний дефіцит житла. На їхню думку, основну увагу слід приділити будівництву та збільшенню пропозиції.

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Які перспективи у закону

Після представлення 9 вересня проєкт має пройти звичайну законодавчу процедуру ЄС — його розглядатимуть Європарламент і Рада ЄС. Під час переговорів окремі положення можуть бути змінені.

Тому говорити вже зараз про загальноєвропейську заборону других квартир або Airbnb некоректно. Найімовірніше, дискусія точитиметься навколо того, наскільки широкими будуть повноваження міст, які саме райони отримають статус «житлового стресу» та які обмеження місцева влада зможе запроваджувати.

Головна зміна полягає в іншому: Брюссель хоче створити єдину правову рамку, яка дозволить містам жорсткіше реагувати на дефіцит житла там, де короткострокова оренда та попит на друге житло посилюють тиск на місцевий ринок.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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